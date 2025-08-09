Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 11–17 серпня

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 11 до 17 серпня?

Овен

На манну небесну у фінансовому плані в цей час розраховувати не доводиться, тому, щоб отримати бажаний результат, доведеться добре попрацювати — до того ж, на це піде не один день, а весь тиждень.

Телець

Головною умовою успішної роботи — і, як наслідок, підвищеної зарплати — стане вміння зосередитися на одній, найголовнішій, меті і працювати тільки на її досягнення, не відволікаючись на сторонні заняття.

Близнята

Нинішній тиждень — не найсприятливіший час для фінансових операцій, особливо якщо йдеться про ризиковані дії: ймовірна прикра помилка, через яку втрати значно перевершать прибуток,

Рак

Розпочинаючи реалізацію нового фінансового проєкту, представникам знака необхідно ретельно зважити свої сили — моральні й фізичні, їх має вистачити на тривалу — стаєрську — дистанцію.

Лев

Шахраїв необхідно остерігатися завжди, але в цей час — особливо: обдурити представників знака спробують як зовсім незнайомі, так і — що виявиться особливо образливим — близькі й навіть рідні люди.

Діва

Час несприятливий для фінансових операцій будь-якого ступеня складності: навіть оплату комунальних рахунків краще пересунути в часі, не кажучи вже про серйозніші дії — наприклад, відкриття банківського рахунку.

Терези

Успіх — насамперед, фінансовий — чекатиме на тих, хто заздалегідь складе детальний професійний план і від понеділка почне чітко і детально його дотримуватися, виконуючи пункт за пунктом.

Скорпіон

Професійну пропозицію, яка ймовірна в цей час, варто прийняти без роздумів: нова посада не тільки дасть змогу досягти нових кар’єрних висот, а й забезпечить поліпшення матеріального становища.

Стрілець

Необхідна представникам знака сума грошей може надійти з найнесподіванішого джерела, про існування якого вони навіть не замислювалися: доведеться визнати, що в житті трапляються і дива.

Козоріг

Необхідно добре зарекомендувати себе в очах безпосереднього керівництва: зробивши на «відмінно» доручену ним роботу, представники знака зможуть розраховувати не тільки на похвалу, а й на премію.

Водолій

Час несприятливий для активних дій, пов’язаних із підприємництвом: небажано розпочинати новий бізнес і братися за реалізацію проєктів, хоч би якими прибутковими вони здавалися.

Риби

Тиждень ідеально підходить для початку будь-яких розрахованих на прибуток проєктів, але особливий талан обіцяють ті, які так чи так пов’язані з творчістю, навіть якщо вона не має стосунку до професії представників знака.