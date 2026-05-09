Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 11–17 травня

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого ж чекає фінансовий успіх цього тижня — від 11 до 17 травня?

Овен

Тим, хто давно думає про перехід на іншу роботу, пора почати — хоча б дрібними кроками — втілювати в життя свій план: складати резюме, шукати вільні вакансії, їздити на співбесіди.

Телець

Роботу над реалізацією важливого проєкту необхідно почати з серйозного і рішучого ривка — тільки таким чином можна буде позначити рівень своїх намірів — як професійних, так і фінансових.

Близнята

Бажано стримувати свій робочий ентузіазм — особливо це стосується першої половини тижня, впродовж якого представники знака намагатимуться виконати план місяця чи навіть півріччя.

Рак

Не варто ухвалювати блискавичні рішення в професійних — і, особливо, фінансових — питаннях: найімовірніше, не вдасться врахувати всі фактори «за» і «проти», а отже, легко припуститися прикрої помилки.

Лев

Складаючи план роботи на найближчий час, необхідно прорахувати всі пов’язані з ним деталі та нюанси, інакше можна буде помилитися і не отримати належної матеріальної винагороди.

Діва

Встигнути зробити все заплановане вдасться тільки за умови суворої дисципліни, що не дає змоги відволікатися на розв’язання другорядних завдань, проте й фінансові виплати виявляться приголомшливими.

Терези

Вдалий у фінансовому плані тиждень, протягом якого представникам знака можуть виплатити старий гонорар, про який вони вже встигли забути, він буде дуже доречним — легко вдасться знайти, на що витратити ці кошти.

Скорпіон

Марнотратство, до якого представники знака будуть схильні цього тижня, не доведе їх до повного розорення, але банківський рахунок спустошить, тож краще відмовитися від серйозних і одночасно бездумних витрат.

Стрілець

Спілкування з керівництвом щодо розв’язання фінансових питань — наприклад, про підвищення заробітної плати — зараз позитивних результатів не дасть, краще відкласти його хоча б до початку наступного тижня.

Козоріг

Не варто брати на себе роботу, до якої не лежить душа — в результаті, педставники знака не отримають від неї ні задоволення, що прикро саме собою, ні грошей, яких вони зараз так потребують.

Водолій

До реалізації нових — насамперед, фінансових — проєктів краще ставати пізніше: енергії на них однаково не вистачить, надто великою є втома, яка накопичилася, тож — хочеться чи ні — доведеться відпочити.

Риби

Час сприятливий для проведення будь-яких фінансових операцій, головне — не поспішати, заповнюючи важливі документи — не варто припускатися неточностей і помилок, вони можуть стати причиною прикрих збитків.

