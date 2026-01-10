ТСН у соціальних мережах

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 12–18 січня

Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Так на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 12 до 18 січня?

Овен

Дуже важливо не йти на поводі у спокус витратити більше, ніж можна собі дозволити — особливо це стосується раптових і необдуманих великих закупів, які змусять пошкодувати про бездарно витрачені гроші.

Телець

Не найкращий час для переговорів із діловими партнерами: розв’язати важливе питання, заради якого, власне, все і затівається, не вдасться, а ось піти на поводі у розбіжностей і посваритися можна буде цілком.

Близнята

Чудово розв’язуватимуться будь-які фінансові питання, але особливо важливо звернути увагу на купівлю і продаж нерухомості: як у першому, так і в другому разі вдасться знайти чудовий результат.

Рак

Можна братися за реалізацію «довгогральних», але дуже важливих і перспективних проєктів — ремонту або будівництва заміського будинку: все вдасться зробити максимально якісно, добре заощадивши водночас.

Лев

Укладення будь-яких угод і підписання контрактів, розрахованих на значну фінансову перспективу, краще перенести хоча б на наступний тиждень, а поки що зайнятися щоденними рутинними справами.

Діва

Перш ніж стати до роботи над новими проєктами, необхідно завершити старі, в яких досі не було поставлено фінальної крапки — тільки в такому разі вдасться досягти фінансового успіху.

Терези

Досягти успіху в професійних — і пов’язаних із ними фінансових — питаннях допоможе заздалегідь складений і ретельно продуманий план, від якого бажано не відхилятися, незважаючи ні на що.

Скорпіон

На роботі цими днями потрібно спокійно займатися своїми обов’язками, не прагнучи виділитися на тлі своїх колег і не кидаючись на допомогу кожному, хто про це попросить, тоді й ділитися гонораром не доведеться.

Стрілець

З несподіваними — а тому особливо приємними — виплатами, які можливі в цей час, не варто одразу кидатися на закупи до магазинів: нехай гроші відлежаться, тоді стане зрозуміло, на що потрібно їх витратити.

Козоріг

Особливо успішними — як у професійному, так і у фінансовому плані — виявляться проєкти, пов’язані з творчістю: звісно, представникам знака вона не близька, але чому б не спробувати.

Водолій

У будь-якій справі, яка має в результаті принести фінансовий прибуток, дуже важлива така якість, як упевненість у собі: без неї не варто братися навіть за найнезначніший проєкт, а за серйозний — тим паче.

Риби

Можна втілювати в життя будь-які — навіть найсміливіші — задуми, головне — не зупинятися на пів дорозі, а йти до своєї мети, навіть якщо здасться, що вона обрана неправильно — фінансовий успіх переконає у зворотному.

