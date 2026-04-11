ТСН у соціальних мережах

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 13–19 квітня

Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Міла Корольова
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

То на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 13 до 19 квітня?

Овен

Небажано вести будь-які бізнес-справи з людьми, які з якоїсь причини неприємні представникам знака: взаємна неприязнь негативно позначиться на важливих — насамперед, фінансових — результатах дій.

Телець

Необхідно старанно працювати, але водночас не перепрацьовувати: знесилені, представники знака навряд чи зможуть досягти поставлених професійних цілей, що позначиться на матеріальному становищі.

Близнята

До будь-яких витрат необхідно ставитися максимально обережно, до того ж, особливо це стосується закупів: над кожним — навіть, здавалося б, незначним — придбанням потрібно добре подумати.

Рак

Зірки радять представникам знака відмовитися від будь-яких операцій із фінансами: від серйозних проплат — особливо це стосується погашення кредитів — необхідно відмовитися, через найменшу помилку гроші підуть не туди.

Лев

Небажано починати нові проєкти, оскільки на шляху їх здійснення виникне безліч проблем і перешкод, а ось розпочаті раніше справи, будучи завершеними в цей час, принесуть очікуваний фінансовий успіх.

Діва

Розв’язуючи питання, пов’язані з фінансами, необхідно виключити будь-який — навіть мінімальний — ризик: цього тижня він не принесе користі, скоріше, навпаки, — стане причиною серйозних матеріальних втрат.

Терези

Представникам знака, незважаючи на розпал весни, зірки радять подумати про літню відпустку: дуже важливо потурбуватися про наявність достатніх коштів, а також заздалегідь прокласти маршрут подорожі та забронювати житло.

Скорпіон

Небажано здійснювати необдумані — спонтанні — закупи: можливо, вони й не завдадуть серйозної шкоди бюджету, але витрачені на них гроші виявляться викинутими на вітер, що для представників знака неприйнятно.

Стрілець

Відчуваючи надлишок енергії, проте небажано братися за кілька справ одразу: як і буває в таких випадках, домогтися успіху, зокрема й фінансового, не вдасться, а ось втрати в цей час цілком імовірні.

Козоріг

Підписання будь-яких важливих фінансових документів бажано відкласти на деякий час, зараз — через імовірність невеликих, але прикрих помилок — замість прибутку в них свідомо буде закладено збиток.

Водолій

Не варто вірити малознайомим людям, які обіцяють гарний дохід за не найскладнішу роботу: піти в них на поводі — найкращий спосіб стати учасником шахрайської схеми і втратити всі наявні кошти.

Риби

Надбавку до зарплати, якою може потішити представників знака керівництво, не варто витрачати на приємні, але абсолютно непотрібні дрібниці — краще відкласти її на — хотілося б у це вірити — світлий день.

