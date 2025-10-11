ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
314
Час на прочитання
2 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 13–19 жовтня

Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого ж чекає фінансовий успіх цього тижня — від 13 до 19 жовтня?

Овен

Хоч би які аргументи наводили люди, що відмовляють представників знака від запланованих професійних дій, не варто йти в них на поводі — вони переслідуватимуть винятково власну вигоду.

Телець

Професійний — і фінансовий — успіх принесуть відрядження, тому, незважаючи на явне небажання кудись їхати, зірки все-таки наполегливо рекомендують у них вирушати — витрачені зусилля себе виправдають.

Близнята

Фінансовий успіх у цей час чекає тільки на тих, хто, поставивши перед собою важливу професійну мету, піде вперед і не відмовлятиметься від неї під жодним — навіть удаваним поважним — приводом.

Рак

У розв’язанні матеріальних питань, хто б не був партнером представників знака, необхідно поводитися максимально чесно, будь-яке — навіть незначне — ошуканство призведе не до прибутку, а до збитків.

Лев

Працювати в цей час потрібно тільки над справді важливими — і грандіозними — проєктами, вирішення дрібних завдань, навіть будучи більш ніж успішним, очікуваних — і бажаних — грошей не принесе.

Діва

Відчувши, що баланс коштів на картці почав зменшуватися, представникам цього — скупого — знака потрібно спробувати тактику благодійності: допомогти нужденним — і чекати на бумеранг добра.

Терези

Поставивши серйозну професійну мету, не можна буде — за властивою представникам знака звичкою — кидатися з боку в бік, така тактика до фінансового успіху, на жаль, не приведе.

Скорпіон

Просування по службі, яке може відбутися в цей час, підвищить самооцінку і дасть змогу добре заробити, тож — хоч би якими складними здалися нові обов’язки — відмовлятися від пропозиції не варто.

Стрілець

Необхідно ретельно планувати свої дії і не відволікатися на розв’язання дрібних побутових питань, інакше не вдасться ні попрацювати, ні заробити, а гроші представникам знака зараз особливо потрібні.

Козоріг

Серйозний заробіток, на який можуть розраховувати в цей час представники знака, не варто витрачати одразу: деяку — хоча б незначну — частину бажано відкласти на здійснення своєї мрії.

Водолій

Тим представникам знака, які вже не можуть заробити стільки, скільки їм життєво необхідно, на своїй нинішній роботі зірки радять спробувати себе в новій справі — вона виявиться перспективною.

Риби

У питаннях, які так чи так стосуються фінансів, не варто слухати нічиїх порад — навряд чи оточення зможе перейнятися проблемами представників знака, тож його судження виявляться завідомо неправильними.

Дата публікації
Кількість переглядів
314
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie