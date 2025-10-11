Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 13–19 жовтня

Гроші / © Associated Press

Реклама

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого ж чекає фінансовий успіх цього тижня — від 13 до 19 жовтня?

Овен

Хоч би які аргументи наводили люди, що відмовляють представників знака від запланованих професійних дій, не варто йти в них на поводі — вони переслідуватимуть винятково власну вигоду.

Телець

Професійний — і фінансовий — успіх принесуть відрядження, тому, незважаючи на явне небажання кудись їхати, зірки все-таки наполегливо рекомендують у них вирушати — витрачені зусилля себе виправдають.

Реклама

Близнята

Фінансовий успіх у цей час чекає тільки на тих, хто, поставивши перед собою важливу професійну мету, піде вперед і не відмовлятиметься від неї під жодним — навіть удаваним поважним — приводом.

Рак

У розв’язанні матеріальних питань, хто б не був партнером представників знака, необхідно поводитися максимально чесно, будь-яке — навіть незначне — ошуканство призведе не до прибутку, а до збитків.

Лев

Працювати в цей час потрібно тільки над справді важливими — і грандіозними — проєктами, вирішення дрібних завдань, навіть будучи більш ніж успішним, очікуваних — і бажаних — грошей не принесе.

Діва

Відчувши, що баланс коштів на картці почав зменшуватися, представникам цього — скупого — знака потрібно спробувати тактику благодійності: допомогти нужденним — і чекати на бумеранг добра.

Реклама

Терези

Поставивши серйозну професійну мету, не можна буде — за властивою представникам знака звичкою — кидатися з боку в бік, така тактика до фінансового успіху, на жаль, не приведе.

Скорпіон

Просування по службі, яке може відбутися в цей час, підвищить самооцінку і дасть змогу добре заробити, тож — хоч би якими складними здалися нові обов’язки — відмовлятися від пропозиції не варто.

Стрілець

Необхідно ретельно планувати свої дії і не відволікатися на розв’язання дрібних побутових питань, інакше не вдасться ні попрацювати, ні заробити, а гроші представникам знака зараз особливо потрібні.

Козоріг

Серйозний заробіток, на який можуть розраховувати в цей час представники знака, не варто витрачати одразу: деяку — хоча б незначну — частину бажано відкласти на здійснення своєї мрії.

Реклама

Водолій

Тим представникам знака, які вже не можуть заробити стільки, скільки їм життєво необхідно, на своїй нинішній роботі зірки радять спробувати себе в новій справі — вона виявиться перспективною.

Риби

У питаннях, які так чи так стосуються фінансів, не варто слухати нічиїх порад — навряд чи оточення зможе перейнятися проблемами представників знака, тож його судження виявляться завідомо неправильними.