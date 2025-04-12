Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 14-20 квітня

Гроші / © Associated Press

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Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 14 до 20 квітня?

Овен

Грішми, які в цей час виявляться у руках представників знака, необхідно розпорядитися розумно і, за можливості, практично: не варто витрачати їх на дрібниці, без яких можна обійтися.

Телець

Ідеї, які цього тижня спадуть на думку, необхідно ретельно зафіксувати, щоб не забути, і максимально швидко втілити в життя — якщо не всі, то хоча б найперспективніші.

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Близнята

Крім роботи над новими проєктами, які будуть ладнатися в цей час, необхідно згадати про колишні — відкладені через їхню трудомісткість — справи: має сенс їх «реанімувати» — вони виявляться набагато успішнішими.

Рак

У цей час представникам знака небажано займатися серйозними професійними справами: впоратися з ними однаково не вдасться, що не найкраще позначиться на фінансовому стані.

Лев

Тиждень підходить для реалізації будь-яких — навіть найскладніших та сміливіших — професійних планів: обставини для їх втілення складуться практично ідеально, тому не варто упускати щасливий шанс.

Діва

Час сприятливий для наведення ладу в робочих документах і, особливо, фінансових рахунках: таким чином вдасться розчистити простір для надходження нових грошових потоків.

Терези

Планувати майбутні професійні звершення можна буде тільки після того, як будуть детально розібрані старі, до того ж, зовсім неважливо, були вони успішними чи ні, тут головне — досвід.

Скорпіон

Не тільки можна, а й потрібно займатися благодійністю, яка принесе користь як тим, на кого вона буде спрямована, так і тим, хто нею займатиметься: бумеранг — у його позитивному розумінні — не забариться.

Стрілець

Цього тижня зірки категорично не рекомендують представникам знака ледарювати: таким чином вони зможуть розслабитися і втратити щасливий — зокрема й фінансово — шанс, на який вони чекали давно.

Козоріг

Гарний прибуток може принести здійснена в цей час фінансова операція, чи то укладання важливої угоди, чи підписання вигідного контракту: всі вони будуть приречені на успіх.

Водолій

Творчістю потрібно займатися навіть тим, чия професія не має до неї жодного стосунку: креативні ідеї, які спадають на думку, допоможуть знайти нову — несподівану — схему вирішення складного питання.

Риби

Від активного шопінгу в цей час бажано відмовитися: бажання витратити якнайбільше грошей виявиться непереборним, а якість придбаних у результаті товарів залишить бажати кращого.

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