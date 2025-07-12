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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
2 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 14–20 липня

Фінанси відіграють важливу, а для когось і першорядну роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 14 до 20 липня.

Овен

До виплати старого гонорару, на який представники знака давно припинили розраховувати, важливо поставитися з максимальною відповідальністю, купивши одну-єдину, але важливу для них річ.

Телець

Від ризику у фінансових питаннях у цей час краще відмовитися — він не лише себе не виправдає, а й усіляко «сприятиме» матеріальним втратам, які легко можна отримати замість очікуваного прибутку.

Близнята

Великий обсяг роботи, яку потрібно зробити протягом тижня, може налякати лише на перший погляд — насправді все не так складно: головне — спокій та витримка, тоді заробити вдасться непогано.

Рак

Не можна надмірно розгулювати безлюдними вулицями в темний час доби і вірити на слово малознайомим людям: велика ймовірність стати жертвою злодіїв і шахраїв, так що важливо бути обережними.

Лев

Можливе порушення серйозних ділових домовленостей, які призведуть до зриву важливого контракту та образливих грошових втрат, не варто перейматися з цього приводу — вірогідніший вдалий варіант.

Діва

Крім роботи над новими проєктами, необхідно згадати про колишні — відкладені через їхню трудомісткість — справи: має сенс знову взяти їх у роботу, цього разу вони виявляться значно успішнішими і прибутковішими.

Терези

Цього тижня лінощі для представників знака — категоричне табу: розслабившись, вони можуть прогаяти рідкісний професійний і, відповідно, фінансовий шанс, на який чекали довгий час.

Скорпіон

Небажано займатися серйозними професійними справами: впоратися з ними однаково не вдасться, що не найкращим чином позначиться на фінансовому стані — краще погодитись на невеликий підробіток.

Стрілець

Не варто ділитися професійними планами навіть з колегами, навіть якщо вони здаються гідними довіри: велика ймовірність того, що вони привласнять чужу ідею і стануть володарями дивідендів, які вона принесе.

Козоріг

Цього тижня представникам знака не варто мати справи з грошима — навіть брати купюри до рук небажано, зірки вважатимуть це поганою прикметою, а закупи, без яких не можна обійтися, завжди можна оплатити карткою.

Водолій

У вирішенні важливого питання не варто сподіватися на допомогу з боку ділових партнерів: у будь-яких справах, які так чи так стосуються фінансів, доведеться розраховувати винятково на себе.

Риби

Щоб досягти фінансового добробуту, необхідно навчитися відрізняти справді важливі справи від другорядних: витрачати робочий час і сили варто насамперед на ті, без яких ніяк не обійтися.

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Дата публікації
Кількість переглядів
166
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