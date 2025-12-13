Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 15–21 грудня

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

То на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 15 до 21 грудня?

Овен

Час сприятливий для будь-яких фінансових операцій: можна укладати серйозні угоди і підписувати важливі договори, головне — уважно прочитати текст, під яким необхідно буде поставити візу.

Телець

Фінансовий успіх безпосередньо залежатиме від уміння презентувати себе в очах оточення — насамперед, безпосереднього керівництва: необхідно показувати товар — тобто, свої таланти і здібності — обличчям.

Близнята

Нова посада принесе збільшення заробітної плати, а нове місце роботи — несподівані й серйозні професійні перспективи, які безпосередньо пов’язані з фінансовими надходженнями.

Рак

Необхідно ставити перед собою тільки реальні цілі, яких легко можна буде досягти, про проєкти з домішкою фантастики, якими б привабливими вони не були, краще поки що забути.

Лев

Щоб згодом не шкодувати про втрачені можливості, які могли б призвести до серйозних результатів — як у кар’єрному, так і у фінансовому плані, — важливо нікуди не поспішати і все робити поступово.

Діва

Не варто прагнути до підкорення серйозних професійних вершин, однаково «піднятися» на них не вдасться — краще зосередитися на виконанні рутинних завдань, які оплачуються нітрохи не гірше.

Терези

Перш ніж погодитися на пропозицію неперевіреного партнера, необхідно ретельно прорахувати всі пов’язані з нею ризики: вона може здаватися далеко не такою вигідною, якою її представляють.

Скорпіон

Не варто брати на себе чужу роботу, навіть якщо про це будуть дуже просити: нічого, крім витраченого даремно часу, від такої «благодійності» отримати не вдасться — грошей за неї не заплатять.

Стрілець

Професійний — і пов’язаний із ним фінансовий — успіх безпосередньо пов’язаний із наявністю чіткого і докладного плану дій, складеного на тиждень наперед: хапаючись за різні справи, навряд чи вдасться зробити щось путнє.

Козоріг

Фінансові операції — навіть призначені заздалегідь — краще перенести на наступний тиждень, нинішній час для них несприятливий — занадто великий ризик прикрої невдачі і, як наслідок, матеріальних втрат.

Водолій

Необхідно звернути увагу на кар’єрні та фінансові можливості, які можуть з’явитися в цей час: спочатку вони можуть здатися несерйозними, тому їх легко не помітити й упустити, а це небажано.

Риби

Нові ідеї, які з’являться в цей час, необхідно ретельно фіксувати і продумувати план їхнього здійснення: будучи втіленими в життя, вони принесуть серйозні — зокрема й фінансові — результати.