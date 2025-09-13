Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 15–21 вересня

Гроші / © Associated Press

Реклама

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 15 до 21 вересня?

Овен

Найуспішнішими — безпосередньо пов’язаними із фінансами — видами діяльності для представників знака стануть купівля і продаж на будь-якому рівні, але зірки радять звернути особливу увагу на нерухомість.

Телець

Можна розпочинати рішучі дії, безпосередньо пов’язані з житловими умовами — наприклад, ремонт квартири і навіть будівництво заміського будинку, вони обіцяють бути результативними.

Реклама

Близнята

Досягти успіху у фінансовому плані зможуть тільки ті представники знака, які, розпочавши роботу над новим проєктом, доведуть її до логічного кінця, тоді й на щедрий гонорар від замовника цілком можна буде розраховувати.

Рак

Складуться сприятливі умови для втілення в життя давньої мрії представників знака, але для того, щоб казка стала бувальщиною, необхідно, щоб вона мала не тільки матеріальний, а й моральний складник.

Лев

Ганяючись за кількома «зайцями» одразу, навряд чи вдасться домогтися успіху в професійному і — особливо! — фінансовому плані, тому треба вибрати одне — пріоритетне — завдання і зосередитися тільки на ньому.

Діва

Нинішній тиждень — сприятливий час для будь-яких фінансових операцій, але особливу увагу варто звернути на купівлю предметів мистецтва, які мають стати прикрасою інтер’єру і способом вкладення грошей.

Реклама

Терези

Добре заробити вдасться тим, хто не вагатиметься між двома рівнозначними рішеннями, що для представників знака завдання не з легких, а ухвалить сміливе рішення з певною — невеликою — часткою ризику.

Скорпіон

Розпочавши роботу над новим професійним проєктом, можна розраховувати на те, що його буде завершено дуже швидко — навіть швидше, ніж на це можна від самого початку розраховувати, а, отже, й на оплату чекати не доведеться.

Стрілець

Не найкращий час для ділових переговорів, особливо якщо вони мають фінансовий підтекст — переконати партнерів у своїй правоті навряд чи вдасться, тому краще перенести такі зустрічі щонайменше на тиждень.

Козоріг

До розв’язання будь-якого професійного — і фінансового — завдання в цей час потрібно підходити з творчого погляду, тільки в такому разі можна буде розраховувати на успіх, інакше нічого не вдасться.

Реклама

Водолій

Незважаючи на те, що браку коштів у представників знака немає, розпоряджатися ними бездумно все-таки не варто, ба більше, бажано замислитися про те, щоб відкласти певну суму на «світлий» день.

Риби

Надавши матеріальну допомогу людині, яка по неї звернеться, не варто очікувати від неї відповідного жесту — життя обов’язково віддячить представникам знака, але бумеранг добра прийде з іншого боку.