Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 16–22 березня

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

То на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 16 до 22 березня?

Овен

Наступний тиждень — не найкращий час для початку роботи над новими професійними проєктами — вони виявляться невдалими і не виправдають покладених на них — насамперед, фінансових — очікувань.

Телець

Не варто витрачати енергію, якої виявиться в надлишку, на малозначущі рутинні заняття — у цей час потрібно братися тільки за справді важливі проєкти, що обіцяють серйозний успіх і такий самий прибуток.

Близнята

Досягти успіху в професійному — і, відповідно, фінансовому — сенсі представникам знака дадуть змогу нові знання і технології, які, будучи використаними, дадуть небачені результати.

Рак

Головною умовою професійного — і фінансового — успіху в цей час стане комфортний моральний клімат у колективі: поодинці успішно попрацювати — а отже, і добре заробити — не вдасться.

Лев

Нинішній тиждень принесе представникам знака не тільки удачу в бізнесі, а й несподіваний — хоч і цілком заслужений — прибуток, який зірки радять не витрачати, а відкласти на світлий день — тобто, на свою мрію.

Діва

Не варто брати участь у ризикованих заходах, навіть якщо, за словами тих, хто втягуватиме в них представників знака, вони мають принести гарний дохід — він виявиться, м’яко кажучи, перебільшеним.

Терези

Будь-які рішення, які так чи так пов’язані з фінансами, необхідно добре — і бажано не один раз — обмірковувати: якщо вони виявляться помилковими, то матеріальні втрати будуть більш ніж серйозними.

Скорпіон

Час сприятливий для будь-яких операцій з нерухомістю: можна купувати, продавати й обмінювати квартири, будинки та землю: хоч би якою була угода, у цей час вона обов’язково виявиться вигідною.

Стрілець

Інвестуючи гроші в будь-який проєкт, який згодом має приносити представникам знака пасивний дохід, необхідно ретельно продумати всі деталі та нюанси — спонтанність категорично неприпустима.

Козоріг

Представникам знака, яких з якоїсь — фінансової або кар’єрно-перспективної — причини не влаштовує їхнє місце роботи, можна подумати про своє хобі, як про заняття, що може принести хороший дохід.

Водолій

Головне в цей час — відволіктися від повсякденних побутових турбот і клопотів, які забирають час і сили, нічого не даючи натомість, і зосередитися на одному, але важливому професійному питанні, яке принесе дохід.

Риби

Не варто конфліктувати з керівництвом, навіть якщо воно об’єктивно не матиме рацію: воно однаково цього не визнає, а на становищі представників знака — зокрема й матеріальному — така сварка позначиться негативно.

