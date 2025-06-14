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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
2 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 16–22 червня

Фінанси відіграють важливу, а для когось і першорядну роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — 16–22 червня.

Овен

До виплати старого гонорару, на який представники знака давно припинили розраховувати, важливо поставитись відповідально, купивши одну-єдину, але важливу — і дуже потрібну в роботі чи господарстві — річ.

Телець

Від ризику у фінансових питаннях у цей час краще утриматися — він не лише себе не виправдає, а й призведе до матеріальних втрат, які легко можна отримати замість очікуваного прибутку.

Близнята

Великий обсяг роботи може налякати тільки на перший погляд — насправді все не так складно, головне, спокій і витримка, тоді роботу вдасться виконати на «відмінно», і, як наслідок, заробити непогано.

Рак

Не варто ходити безлюдними вулицями у темний час доби і вірити на слово малознайомим людям — надто велика ймовірність стати жертвою шахраїв, які націлилися на гроші та цінності представників знака.

Лев

Можливий зрив важливого контракту, який призведе до образливих грошових втрат, — незважаючи на це, фінансовий успіх, який супроводжуватиме представників знака, дуже швидко все компенсує.

Діва

Крім роботи над новими проєктами, необхідно згадати про відкладені на час справи: має сенс знову взяти їх у роботу, цього разу вони виявляться успішнішими — зокрема й у фінансовому сенсі.

Терези

Цього тижня лінощі для представників знака — категоричне табу: розслабившись, вони можуть втратити рідкісний професійний, відповідно, і фінансовий шанс, на який чекали довгий час.

Скорпіон

У цей час представникам знака небажано займатися серйозними професійними справами: впоратися з ними однаково не вдасться, що не найкраще позначиться на фінансовому стані.

Стрілець

Небажано ділитися своїми професійними планами навіть із тими колегами, які здаються гідними довіри: вони можуть привласнити собі чужу ідею, ставши володарями дивідендів, які вона принесе.

Козоріг

Цього тижня представникам знака не варто мати справи з грошима — навіть брати купюри до рук небажано, зірки вважатимуть це поганою прикметою, а необхідні закупи завжди можна сплатити карткою або через Інтернет.

Водолій

У розв’язанні важливого питання не варто сподіватися на допомогу з боку ділових партнерів — наімовірніше, її не буде: у будь-яких справах, які стосуються фінансів, доведеться розраховувати винятково на себе.

Риби

Щоб досягти фінансового добробуту, необхідно навчитися відрізняти справді важливі справи від другорядних: витрачати робочий час і сили варто насамперед на ті, без яких ніяк не обійтися.

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Дата публікації
Кількість переглядів
63
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