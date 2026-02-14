Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 16–22 лютого

Гроші / © Associated Press

Реклама

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого ж чекає фінансовий успіх цього тижня — від 16 до 22 лютого?

Овен

Не варто поспішати з рішеннями, від яких залежить матеріальний добробут представників знака: перш ніж ухвалити його, необхідно все добре продумати, і тільки після цього робити відповідальний крок.

Телець

Над професійними проєктами із фінансовою перспективою краще віддати перевагу домашнім справам, які, як не дивно це прозвучить, принесуть не менше, а, можливо, і більше реальної користі.

Реклама

Близнята

Як на роботі, так і в бізнесі потрібно займатися тільки рутинними справами — за реалізацію серйозних проєктів у цей час краще не братися, успішними вони однаково не будуть, тож не варто даремно витрачати час і сили.

Рак

Представникам знака необхідно завантажити себе роботою по максимуму: займаючись кількома проєктами одночасно, в одному з них точно вдасться досягти успіху — як професійно, так і фінансово.

Лев

На робочі — і як наслідок — фінансові справи можуть не найкращим чином вплинути конфлікти з колегами, тому дуже важливо уникати будь-яких сварок, навіть якщо їхні причини здаватимуться поважними.

Діва

Не варто планувати на цей час ділові переговорами зі справжніми — і потенційними — партнерами: нинішній тиждень — не найкращий час для взаєморозуміння і досягнення будь-яких домовленостей.

Реклама

Терези

Енергію, яка в цей час наближатиметься до нуля, необхідно витрачати тільки на найважливіші проєкти, від решти — менш значних — необхідно відмовитися як від неперспективних у фінансовому плані.

Скорпіон

Отримавши приємну в усіх сенсах пропозицію професійного спрямування, важливо дослухатися до внутрішнього голосу — він дасть єдину правильну відповідь на поставлене представниками знака запитання.

Стрілець

Розумно витрачати гроші бажано завжди, але цього тижня — особливо: купувати потрібно тільки найнеобхідніші в повсякденному житті речі, відмовившись від придбань, які поки що можуть зачекати.

Козоріг

Секрет професійного — і фінансового — успіху цього тижня полягає в докладному робочому плані, який потрібно скласти в понеділок і дотримуватися його, не пропускаючи жодного пункту і не відмовляючись від них.

Реклама

Водолій

Не варто відмовлятися від ухваленого раніше рішення, якої б властивості — професійної чи фінансової — властивості воно не було: домогтися успіху таке «відступництво» не дасть змоги, скоріше, навпаки.

Риби

Нинішній тиждень не підходить для активної професійної діяльності — користі від неї однаково буде небагато, тому краще присвятити цей час відпочинку, а вже потім, з новими силами, можна буде братися за роботу.

Читайте також: