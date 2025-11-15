Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 17–23 листопада

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає.

Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 17 до 23 листопада?

Овен

Нинішній тиждень — не найвдаліший час для початку роботи над новими проєктами, підписання важливих контрактів і укладення угод. Краще перенести їх на інший — сприятливіший — період.

Телець

Не варто витрачати час і сили на рутинні справи і повсякденні обов’язки, тиждень, що настає, призначений для реалізації справді важливих — зокрема, і фінансових — проєктів.

Близнята

Ухвалюючи важливі професійні та — особливо — бізнес-рішення, необхідно дослухатися до інтуїції: вона в цей час зможе набагато краще «розібратися» в ситуації, що склалася, ніж розум.

Рак

Вихід зі складного фінансового становища, в якому можуть опинитися представники знака, — там же, де і вхід: досить просто «відмотати» стрічку своїх дій назад і знайти вихідну помилку.

Лев

Не варто нікому розповідати про свої професійні ідеї, особливо це стосується колег, які виявлятимуть підвищену зацікавленість — у результаті можна залишитися і без грошей, і без роботи.

Діва

Домашні клопоти, які так полюбляють представники знака, у цей час відволікатимуть їх від роботи, тому дуже важливо дотримуватися балансу між розв’язанням професійних — і фінансових — завдань і побутовими клопотами.

Терези

Для досягнення важливих професійних цілей самої лише енергії та ентузіазму буде недостатньо: успіх чекає тільки на тих, хто ретельно прораховуватиме кожен свій крок і не поспішатиме з рішеннями.

Скорпіон

Не можна ухвалювати важливі рішення під впливом емоцій — особливо це стосується негативу, але й на хвилі позитиву можна зробити серйозну помилку — особливо це стосується поспішних і непродуманих закупів.

Стрілець

Розпочинаючи власну справу або відкриваючи бізнес, представникам знака необхідно замислитися над тим, хто стане їхніми партнерами — від правильних кандидатур залежатиме професійний і фінансовий успіх.

Козоріг

У роботі необхідно думати не про можливі заробітки, а про те, як розв’язати поставлене завдання максимально ефективно, у такому разі вдасться досягти успіху як у професійному, так і фінансовому плані.

Водолій

Наполеглива праця в цей час, всупереч очікуванням, бажаного результату не принесе, тому краще витратити час на відпочинок — він дасть змогу відновити сили і приготуватися до роботи над новим проєктом.

Риби

Цього тижня індивідуальній праці краще віддати перевагу перед колективною — наприклад, на деякий час перейти на віддалений режим — так можна буде уникнути негативного впливу недоброзичливих колег.