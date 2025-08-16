ТСН у соціальних мережах

Астрологія
238
2 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 18–24 серпня

Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого ж чекає фінансовий успіх цього тижня — від 18 до 24 серпня?

Овен

Від професійних починань необхідно відмовитися — краще довести до ладу ті, які на деякий час були «засунуті» в довгу скриньку: можливо, фінансового успіху вони не принесуть, зате і збитків вдасться уникнути.

Телець

Під забороною перебувають будь-які фінансові справи, але особливо небажано ризикувати, беручи участь у розіграшах і лотереях — виграти в такому разі нічого не вдасться, а ось програти — до того ж, серйозно — цілком реально.

Близнята

Хапаючись за кілька справ одразу, не вдасться досягти успіху в жодній із них, тому потрібно визначитися з пріоритетами і вибрати найважливішу, яка принесе не тільки професійний, а й фінансовий успіх.

Рак

Занадто велика ймовірність стати жертвою злодіїв або шахраїв, тому дуже важливо берегти гроші — як у прямому, так і в переносному сенсі, навіть від благодійності в цей час необхідно відмовитися.

Лев

Вирушаючи за закупом у будь-який із днів наступного тижня, потрібно мати з собою список необхідних речей і продуктів і не дозволяти собі виходити за його межі — розумна економія зараз не зашкодить.

Діва

Ділові зустрічі з фінансовим підтекстом бажано перенести на інший час — тиждень, що настає, для них не підходить: досягти нових домовленостей із партнерами не вдасться, а зруйнувати старі — цілком.

Терези

Не варто братися за підробіток, навіть якщо його запропонують надійні та перевірені люди: обставини складуться таким чином, що вирішити поставлене завдання — і, відповідно, заробити — не вдасться.

Скорпіон

Будь-яку роботу необхідно буде виконувати за графіком, складеним заздалегідь — тільки так вдасться вкластися в заплановані строки, інакше недоробки негативно позначаться на сумі гонорару.

Стрілець

Для реалізації глобальних планів, на які представники знака покладають великі фінансові надії, ще не настав час, тому з ними необхідно зачекати, зосередившись на менш значних завданнях.

Козоріг

У стосунках із безпосереднім керівництвом необхідно дотримуватися максимальної обережності — необережне висловлювання може стати причиною його невдоволення, і, як наслідок, позбавлення заслуженої премії.

Водолій

Не найкращий час для укладення важливих угод і підписання серйозних договорів, особливо якщо вони розраховані на тривалу перспективу — фінансовий результат може виявитися дуже скромним.

Риби

Робити різкі рухи щодо бізнес-проєктів у цей час не варто — вони не тільки не виправдають очікувань представників знака, а й можуть нести серйозну фінансову загрозу будь-яким важливим справам.

