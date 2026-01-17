Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 19–25 січня

Гроші / © Associated Press

Реклама

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 19 до 25 січня?

Овен

Фінансовий успіх представникам знака принесуть тільки проєкти, пов’язані з матеріальним добробутом самих представників знака і членів їхньої сім’ї — наприклад, ремонтом або навчанням дитини в школі.

Реклама

Телець

Займаючись роботою, не можна відволікатися на супутні, але непотрібні заняття у вигляді розмов з колегами і гортанням інтернет-сайтів, інакше професійної та фінансової удачі не бачити.

Близнята

Небажано брати гроші в борг — як у фінансових установ, так і у фізичних осіб, наприклад, у родичів або друзів: з їхнім поверненням, на жаль, можуть виникнути проблеми, тож краще не ризикувати.

Рак

Час сприятливий для рішучих дій у професійній сфері: тим, хто давно збирався перейти на нову роботу з набагато серйознішою зарплатою, можна писати заяву про звільнення зі старої — головне, не зволікати.

Лев

Не варто поспішати з оформленням важливих фінансових документів: у них може вкрастися помилка, зокрема друкарська — невелика, але достатня для того, щоб прибуток, на який розраховували, перетворився на збиток.

Реклама

Діва

Великі грошові виплати, які цілком вірогідні цього тижня, бажано витратити не на дрібниці, без яких представники знака цілком можуть обійтися, а на втілення в життя їхньої давньої — заповітної — мрії.

Терези

Тиждень, що настає, обіцяє бути на рідкість вдалим у фінансовому плані, оскільки принесе гроші, які давно вважаються втраченими — гонорар, що затримався в дорозі, або старий завислий борг.

Скорпіон

Може випасти вдалий шанс втілити в життя серйозний професійний проєкт, який уже в найближчому майбутньому принесе більш ніж солідні дивіденди — не можна його упускати.

Стрілець

Гроші, необхідні представникам знака для повноцінного життя, прийдуть вчасно і в належному обсязі, а в деяких випадках перевищать очікування, тож не варто перейматися — їх вистачить абсолютно на все.

Реклама

Козоріг

Несподіваний прибуток важливо витратити з розумом: наприклад, купити речі, про які представники знака давно мріяли, але не могли собі їх дозволити — у цей час можна витратити трохи більше, ніж зазвичай.

Водолій

Справи, за які доведеться взятися в цей час, мають бути воістину грандіозними — тільки так на них вдасться добре заробити, що зайвим не буває ніколи, а в наш — не найпростіший — час особливо.

Риби

У цей час представники знака можуть дозволити собі частку ризику у розв’язанні фінансових питань, але — до певної межі: головне — вчасно зупинитися, інакше замість прибутку можна отримати збиток.

Читайте також: