79
3 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 2–8 лютого

Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 2 до 8 лютого?

Овен

Щоб гроші почали стабільно і в достатньому обсязі надходили до представників знака, потрібно розчистити для них «дорогу»: навести лад у домі та фінансових документах, тоді вони потечуть безперешкодно.

Телець

Важливих рішень, що стосуються фінансових питань, цими днями краще не ухвалювати, а важливих договорів, мета яких — матеріальний прибуток, не підписувати, успішними вони однаково не будуть, тож не варто ризикувати.

Близнята

Необхідно дотримуватися балансу між фінансовими надходженнями і витратами: якщо другі переважать перші, представники знака можуть потрапити в досить складне становище, тож частка ощадливості не завадить.

Рак

Необхідно утриматись від дорогих і, що дуже важливо, поспішних закупів: будучи необдуманими, вони не принесуть ні користі, ні радості — тільки усвідомлення викинутих на вітер грошей.

Лев

Не варто розв’язувати будь-які — і, насамперед, фінансові — питання у стані дратівливості, яка може переслідувати представників знака протягом усього тижня: результат виявиться, м’яко кажучи, неприємним.

Діва

Хоч би як тиснуло на представників знака оточення, змушуючи його ухвалити серйозне фінансове рішення, не продумавши його до деталей, не варто йти в нього на поводі — за можливі збитки в результаті відповідати не оточенню.

Терези

Працюючи над розв’язанням важливих професійних питань, що мають серйозні фінансові перспективи, головне — не поспішати, інакше результат виявиться прямо протилежним очікуваному.

Скорпіон

Не варто продовжувати роботу над бізнес-проєктами, які з якихось причин не пішли від самого початку — успішними вони вже не стануть, тож потрібно братися за нові — саме тут вдасться непогано заробити.

Стрілець

Великий вплив на фінансове становище представників знака можуть мати не тільки слова, а й думки, які миттєво матеріалізуються — чудова нагода підвищити і зміцнити свій добробут.

Козоріг

Представникам знака, яких оточує ощадливість — якщо не сказати, скупість — бажано на деякий час почати почуватися марнотратниками, які дозволяють навіть те, що зазвичай вважають недозволеною розкішшю.

Водолій

Обираючи ділових партнерів для роботи над новим проєктом, бажано зупинитися на зарубіжних — саме з ними наразі існує блискуча перспектива — як професійна, так і фінансова.

Риби

У всіх сферах життя — і матеріальній зокрема — необхідно звертати увагу на знаки, які цими днями надсилатиме Всесвіт: вони підкажуть, як вчинити, щоб виграти там, де інші програють.

79
