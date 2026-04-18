ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
3 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 20–26 квітня

Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого ж чекає фінансовий успіх цього тижня — від 20 до 26 квітня?

Овен

Не варто боятися свіжих професійних ідей, хоч би якими незвичними вони здавалися: саме завдяки їх втіленню в життя представникам знака вдасться здійснити серйозний — зокрема й фінансовий — ривок.

Телець

Представникам знака, незадоволеним рівнем зарплати на нинішньому місці роботи, не варто різко її змінювати, а ось спробувати себе в іншому напрямі — поки що як підробіток — не тільки можна, а й потрібно.

Близнята

Небажано брати на себе більше, ніж можна потягнути — до того ж, не тільки у фізичному, а й у моральному сенсі: усіх грошей не заробиш, а втома — несподівано! — негативно позначиться на рівні доходів.

Рак

Ракам хоча б на якийсь час варто перейти в режим розумної економії: у такому разі представникам знака вдасться не тільки вкластися в бюджет, а й відкласти деяку суму, яку можна буде витратити на свою мрію.

Лев

Кожне серйозне придбання — насамперед це стосується великої побутової техніки — необхідно ретельно обмірковувати, інакше гроші буде витрачено, а наявну проблему не вирішено.

Діва

Успіху — зокрема й фінансового — можна очікувати в усіх сферах діяльності, але найбільш очевидним він буде в справах, які так чи інакше пов’язані із зарубіжжям: партнери, які живуть там, точно не підведуть.

Терези

Не варто міркувати, чи вдасться заробити, взявшись за новий професійний проєкт, чи ні: найкращий спосіб зрозуміти це — зробити перший крок, він покаже, чи існують у розпочатої справи фінансові перспективи.

Скорпіон

Успіху — зокрема й фінансового — вдасться домогтися тим представникам знака, хто діятиме не хаотично і за натхненням, а керуючись певною метою і ретельно продуманим планом щодо її досягнення.

Стрілець

Час ставати до втілення в життя фінансових планів, які з різних — як об’єктивних, так і суб’єктивних — причин досі відкладалися на потім: зараз для них складуться сприятливі умови.

Козоріг

Нові завдання, які поставить керівництво, відкриють перед представниками знака багатообіцяльні — насамперед, фінансові — перспективи, тож не варто роздумувати над тим, братися за них чи ні — треба діяти.

Водолій

Представникам знака небажано брати участь у ділових переговорах із фінансовим підтекстом — до очікуваного результату вони однаково не призведуть, а дорогоцінний ресурс — час — заберуть.

Риби

Не варто переживати через раптовий зрив контракту: найімовірніше, у такий спосіб доля готує представників знака до набагато серйознішої події в професійній, діловій і фінансовій сферах.

Дата публікації
Кількість переглядів
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie