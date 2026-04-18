Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 20–26 квітня

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого ж чекає фінансовий успіх цього тижня — від 20 до 26 квітня?

Овен

Не варто боятися свіжих професійних ідей, хоч би якими незвичними вони здавалися: саме завдяки їх втіленню в життя представникам знака вдасться здійснити серйозний — зокрема й фінансовий — ривок.

Телець

Представникам знака, незадоволеним рівнем зарплати на нинішньому місці роботи, не варто різко її змінювати, а ось спробувати себе в іншому напрямі — поки що як підробіток — не тільки можна, а й потрібно.

Близнята

Небажано брати на себе більше, ніж можна потягнути — до того ж, не тільки у фізичному, а й у моральному сенсі: усіх грошей не заробиш, а втома — несподівано! — негативно позначиться на рівні доходів.

Рак

Ракам хоча б на якийсь час варто перейти в режим розумної економії: у такому разі представникам знака вдасться не тільки вкластися в бюджет, а й відкласти деяку суму, яку можна буде витратити на свою мрію.

Лев

Кожне серйозне придбання — насамперед це стосується великої побутової техніки — необхідно ретельно обмірковувати, інакше гроші буде витрачено, а наявну проблему не вирішено.

Діва

Успіху — зокрема й фінансового — можна очікувати в усіх сферах діяльності, але найбільш очевидним він буде в справах, які так чи інакше пов’язані із зарубіжжям: партнери, які живуть там, точно не підведуть.

Терези

Не варто міркувати, чи вдасться заробити, взявшись за новий професійний проєкт, чи ні: найкращий спосіб зрозуміти це — зробити перший крок, він покаже, чи існують у розпочатої справи фінансові перспективи.

Скорпіон

Успіху — зокрема й фінансового — вдасться домогтися тим представникам знака, хто діятиме не хаотично і за натхненням, а керуючись певною метою і ретельно продуманим планом щодо її досягнення.

Стрілець

Час ставати до втілення в життя фінансових планів, які з різних — як об’єктивних, так і суб’єктивних — причин досі відкладалися на потім: зараз для них складуться сприятливі умови.

Козоріг

Нові завдання, які поставить керівництво, відкриють перед представниками знака багатообіцяльні — насамперед, фінансові — перспективи, тож не варто роздумувати над тим, братися за них чи ні — треба діяти.

Водолій

Представникам знака небажано брати участь у ділових переговорах із фінансовим підтекстом — до очікуваного результату вони однаково не призведуть, а дорогоцінний ресурс — час — заберуть.

Риби

Не варто переживати через раптовий зрив контракту: найімовірніше, у такий спосіб доля готує представників знака до набагато серйознішої події в професійній, діловій і фінансовій сферах.

Читайте також: