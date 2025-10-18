ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Астрологія
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 20–26 жовтня

Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає.

Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 20 до 26 серпня?

Овен

Обираючи професійне — і, як наслідок, фінансове — навантаження на наступний тиждень, дуже важливо відокремити справді важливе від другорядного, інакше зусилля буде витрачено даремно.

Телець

Навіть тим представникам знака, які є керівниками будь-якої ланки, треба припинити «грати» в начальника: домогтися професійного — і фінансового — успіху можна буде тільки в атмосфері колегіальності.

Близнята

Цього тижня представникам знака необхідно діяти не поспішаючи, тільки так можна буде впоратися з усіма професійними і бізнес-завданнями, що стоять перед ними, з відповідним прибутком.

Рак

Подолати потяг до улюбленої тактики представників знака — «крок уперед і два назад» — можна буде, склавши детальний план дій на весь майбутній тиждень — він не дасть змоги гальмувати і, тим більше, відступати.

Лев

Найкращим проведенням часу для представників знака в цей час буде… відпочинок: як відомо, добре працює і заробляє той, хто добре відпочиває, тож не варто шкодувати часу на релакс.

Діва

Перш ніж розпочати новий професійний — і, відповідно, фінансовий — етап, бажано провести ретельний аналіз попереднього, що дає змогу зробити висновки щодо причини своїх помилок та успіхів.

Терези

У розв’язанні професійних і бізнес-питань необхідно відмовитися від упертості: побачивши, що обрана ними тактика не працює, представникам знака бажано вибрати іншу, яка обов’язково принесе успіх.

Скорпіон

Складаючи план на робочий тиждень, що розпочинається, необхідно ставити перед собою тільки дуже важливі — і масштабні — цілі, у такому разі можна буде досягти очікуваного — зокрема й фінансового — успіху.

Стрілець

Зірки радять представникам знака подумати про зміну не тільки місця роботи, а й роду діяльності: схоже, колишня не влаштовує їх ні морально, ні матеріально, тож можна починати все з чистого аркуша.

Козоріг

Можна проводити ділові переговори з нинішніми — і потенційними — партнерами, а ось поспішати з укладенням угод і підписання договорів не варто — потрібно дати їм «відлежатися», і тільки внісши правки, візувати.

Водолій

Небажано ухвалювати важливі рішення, що стосуються професійних і — особливо! — фінансових питань: зроблена в результаті помилка може дорого коштувати представникам знака, не варто цього допускати.

Риби

З грошима протягом усього тижня потрібно поводитися максимально обережно — особливо важливо уникати необдуманих витрат, купуючи речі, в яких немає потреби, бажано виявити частку розумної економії.

