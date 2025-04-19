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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
2 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 21-27 квітня

Фінанси відіграють важливу, а для когось і першорядну роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — 21-27 квітня?

Овен

Небажано брати участь у сумнівних фінансових заходах, навіть якщо на перший погляд вони здаватимуться матеріально привабливими: ризик, із яким вони пов'язані, виявиться невиправданим.

Телець

Не можна ухвалювати важливі фінансові рішення під впливом емоцій — гроші цього не люблять, їм потрібен тверезий і практичний підхід, а мозок, що затуманений почуттями, навряд чи його забезпечить.

Близнята

Нинішній тиждень — рідкісний випадок, коли можна брати на себе чужу роботу, особливо якщо про це попросить безпосереднє керівництво — її якісне виконання принесе солідну надбавку до зарплати.

Рак

Необхідно максимально уважно поставитися до ідей, які цими днями спадатимуть на думку — саме ці задуми, будучи реалізованими, принесуть як професійне визнання, так і пристойний прибуток.

Лев

Від важливих фінансових угод, які плануються на цей час, краще відмовитися: навіть невелика помилка може принести серйозні наслідки, завдавши збитків замість прибутку.

Діва

Тим, хто хоче покращити своє матеріальне становище, зірки рекомендують згадати про «правило десятини»: поділившись із кимось своїми доходами, можна буде розраховувати на значне їх збільшення.

Терези

Час, коли в будь-яких ситуаціях, пов'язаних із матеріальним боком життя, можна — і потрібно! — сподіватися тільки на себе: фінансові партнери не лише не допоможуть, а й, образно кажучи, підставлять ніжку.

Скорпіон

Фінансові операції можна проводити лише в тому разі, якщо вони будуть детально підготовлені: необхідно ретельно прорахувати всі можливі ризики і лише після цього ставити візу на документі.

Стрілець

Представникам знака, які мріють заробляти більше, ніж зараз, зірки наполегливо рекомендують піти вчитися: нові знання дозволять обійняти нову посаду на нинішньому місці роботи з вищою зарплатою.

Козоріг

Професійний — і фінансовий — успіх чекає на тих, хто, працюючи, думатиме не про результат, а про процес: тільки отримуючи задоволення від самої діяльності, можна буде справді щось заробити.

Водолій

Час ідеально підходить для торгівлі: тим, хто давно хотів щось продати чи купити, необхідно скористатися рідкісною можливістю — у будь-якому разі можна буде розраховувати на талан та солідні дивіденди.

Риби

Час сприятливий для фінансових операцій будь-якого масштабу, тому бажано приурочити до нього важливі виплати та відкриття рахунків та депозитів — їхнє оформлення мине надзвичайно вдало.

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Дата публікації
Кількість переглядів
74
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