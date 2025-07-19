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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 21–27 липня

Фінанси відіграють важливу, а часом і першорядну роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 21 до 27 липня?

Овен

Можна — і потрібно — здійснювати будь-які фінансові операції: відкривати депозити та рахунки, виплачувати кредити та оплачувати будь-які послуги — всі вони буквально приречені на успіх.

Телець

У професійних — і пов’язаних із ними фінансових — питаннях пощастить передусім тим, хто вірить у себе і свій талан, інакше останній може образитися і позбавити людину свого заступництва.

Близнята

Тиждень сприятливий для будь-яких фінансових операцій, але найвдаліше підуть купівлі та продажі, до того ж, купувати можна все, що необхідно як для гардеробу, так і для господарства — будь-які придбання будуть вдалими.

Рак

Велика ймовірність отримання більш ніж спокусливої пропозиції нової посади і навіть нового місця роботи, до того ж перше і друге супроводжуватиметься підвищенням заробітної плати.

Лев

Час, коли зірки крізь пальці дивляться на ризиковані заходи, навпаки, навіть заохочують їх, проте переходити межі розумного не варто — лотерейного білета буде цілком достатньо.

Діва

Час сприятливий для будь-яких фінансових операцій — передусім для підписання важливих договорів та укладання серйозних угод, але найбільш вдалими виявляться переговори з колегами та бізнес-партнерами.

Терези

Необхідно відкинути хибну скромність і використати будь-яку можливість якнайкраще презентувати себе в очах керівництва: результатом цього може стати підвищення зарплати.

Скорпіон

Час, коли на думку представникам знака можуть спасти перспективні робочі ідеї, які згодом принесуть їм не лише популярність у професійних колах, а й непогану грошову винагороду.

Стрілець

Цього тижня необхідно згадати про те, що всіх справ не переробиш, а всіх грошей — не заробиш, і замислитись нарешті про відпочинок, тим паче, що для відновлення сил великої кількості ресурсів не потрібно.

Козоріг

Професійний — і фінансовий — успіх залежатиме від здатності зібратися і сконцентруватися на завданні, що виконується, тому головне — не відволікатися на розв’язування питань, що не мають значення.

Водолій

Час сприятливий для занять благодійністю: поділившись матеріальними благами з людьми, які потребують допомоги, представники знака забезпечать собі постійний і стабільний дохід.

Риби

Будь-яке — навіть незначне — ошуканство, яке представники знака дозволять собі в цей час, погано позначиться на їхньому матеріальному становищі: роботодавці не захочуть мати справу з нечесною людиною.

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Дата публікації
Кількість переглядів
50
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