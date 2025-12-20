Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 22–28 грудня

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 22 до 28 грудня?

Овен

Приймаючи пропозицію перейти на нове місце роботи, необхідно більше дізнатися про організацію, в якій доведеться працювати, — бажано переконатися в її надійності та матеріальному добробуті.

Телець

Ідеї, які в цей час спадуть вам на думку, можуть виявитися більш ніж перспективними у фінансовому плані, тому необхідно одразу ж зафіксувати все придумане — буде прикро про нього забути.

Близнята

На манну небесну у фінансовому — як, утім, і будь-якому іншому — сенсі в цей час розраховувати не доводиться: будь-якого матеріального результату можна буде досягти тільки наполегливою працею.

Рак

Представникам знака необхідно замислитися про творчість як про другу — а, можливо, і першу, бюджетоутворювальну — роботу, яка буде приносити значно солідніший дохід, ніж їхня нинішня професія.

Лев

Розпочинаючи реалізацію нового фінансового проєкту, представникам знака вкрай важливо зважити свої сили: їх має вистачити на тривалу дистанцію, інакше ліпше до роботи не братися зовсім.

Діва

Нинішній тиждень — не найсприятливіший час для фінансових операцій: надто велика ймовірність прикрої помилки, через яку втрати значно перевершать заплановані прибутки.

Терези

Необхідно остерігатися шахраїв: обдурити спробують як абсолютно незнайомі, так і — що виявиться особливо прикрим — близькі й навіть рідні люди, які потрапили в складну фінансову ситуацію.

Скорпіон

Час, коли зірки не тільки не відмовляють від розумного ризику, а й рекомендують його — головне, добре підготуватися до такого роду операцій, ретельно прорахувавши всі можливі чинники і наслідки.

Стрілець

До будь-яких фінансових операцій необхідно ставитися з максимальною обережністю — надто велика ймовірність стати жертвою аферистів або шахраїв, а це призведе до втрати зароблених працею коштів.

Козоріг

Головною умовою успішної роботи — і, як наслідок, приємної в усіх сенсах зарплати — стане вміння зосередитися на одній, найголовнішій, меті і працювати тільки на її досягнення.

Водолій

Час сприятливий для розв’язання будь-яких фінансових питань — від найбільших до найнезначніших, грошові операції виявляться надзвичайно вигідними — незабаром вони принесуть серйозні дивіденди.

Риби

Перш ніж щось придбати — особливо це стосується великих закупів — важливо зрозуміти, чи справді ця річ потрібна в господарстві, чи без неї можна обійтися — це дасть змогу уникнути невиправданої витрати фінансів.