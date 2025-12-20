ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
2 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 22–28 грудня

Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 22 до 28 грудня?

Овен

Приймаючи пропозицію перейти на нове місце роботи, необхідно більше дізнатися про організацію, в якій доведеться працювати, — бажано переконатися в її надійності та матеріальному добробуті.

Телець

Ідеї, які в цей час спадуть вам на думку, можуть виявитися більш ніж перспективними у фінансовому плані, тому необхідно одразу ж зафіксувати все придумане — буде прикро про нього забути.

Близнята

На манну небесну у фінансовому — як, утім, і будь-якому іншому — сенсі в цей час розраховувати не доводиться: будь-якого матеріального результату можна буде досягти тільки наполегливою працею.

Рак

Представникам знака необхідно замислитися про творчість як про другу — а, можливо, і першу, бюджетоутворювальну — роботу, яка буде приносити значно солідніший дохід, ніж їхня нинішня професія.

Лев

Розпочинаючи реалізацію нового фінансового проєкту, представникам знака вкрай важливо зважити свої сили: їх має вистачити на тривалу дистанцію, інакше ліпше до роботи не братися зовсім.

Діва

Нинішній тиждень — не найсприятливіший час для фінансових операцій: надто велика ймовірність прикрої помилки, через яку втрати значно перевершать заплановані прибутки.

Терези

Необхідно остерігатися шахраїв: обдурити спробують як абсолютно незнайомі, так і — що виявиться особливо прикрим — близькі й навіть рідні люди, які потрапили в складну фінансову ситуацію.

Скорпіон

Час, коли зірки не тільки не відмовляють від розумного ризику, а й рекомендують його — головне, добре підготуватися до такого роду операцій, ретельно прорахувавши всі можливі чинники і наслідки.

Стрілець

До будь-яких фінансових операцій необхідно ставитися з максимальною обережністю — надто велика ймовірність стати жертвою аферистів або шахраїв, а це призведе до втрати зароблених працею коштів.

Козоріг

Головною умовою успішної роботи — і, як наслідок, приємної в усіх сенсах зарплати — стане вміння зосередитися на одній, найголовнішій, меті і працювати тільки на її досягнення.

Водолій

Час сприятливий для розв’язання будь-яких фінансових питань — від найбільших до найнезначніших, грошові операції виявляться надзвичайно вигідними — незабаром вони принесуть серйозні дивіденди.

Риби

Перш ніж щось придбати — особливо це стосується великих закупів — важливо зрозуміти, чи справді ця річ потрібна в господарстві, чи без неї можна обійтися — це дасть змогу уникнути невиправданої витрати фінансів.

Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie