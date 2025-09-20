Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 22–28 вересня

Гроші / © Associated Press

Реклама

Добре, коли їх багато, і дуже погано — коли мало, і тут день на день не випадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого ж чекає фінансовий успіх цього тижня — від 22 до 28 вересня?

Овен

Небажано перевантажувати себе розв’язанням професійних і — особливо! — фінансових питань, сили зараз перебувають на нулі, тому найкраще присвятити нинішній тиждень заслуженому відпочинку.

Телець

Проєкт, роботою над яким займаються представники знака, перебуває на фінішній прямій, тому в жодному разі не можна гальмувати і, тим паче, зупинятися: потрібно зробити останній ривок на шляху до мети.

Реклама

Близнята

Виявити шахраїв, які захочуть розвести представників знака на гроші, можна буде, дослухавшись до внутрішнього голосу — він підкаже, хто з оточення переслідує шляхетні цілі, а хто — навпаки.

Рак

Досягти успіху — як професійного, так і фінансового — вдасться тим, хто на самому початку тижня складе детальний план дій і не стане від нього відхилятися, оскільки це загрожує виникненням проблем.

Лев

Гарний час для ділових переговорів: у всіх питаннях бізнес-партнери будуть налаштовані на знаходження спільної мови, тому можна виносити на обговорення будь-які — зокрема й фінансові — питання.

Діва

Вирішувати будь-які питання професійного характеру необхідно спокійно та не поспішаючи, інакше можна не лише людей насмішити — як і стається у таких випадках, — а й зазнати фінансових втрат.

Реклама

Терези

До вирішення професійного — й фінансового — питання необхідно підійти з незвичного погляду, подивившись на те, що відбувається, по-новому, в такому разі й заробити вдасться набагато більше, ніж зазвичай.

Скорпіон

Максимум енергії, яка переповнюватиме представників знака, необхідно спрямувати на роботу — в такому разі вдасться досягти рідкісних професійних, а заодно й фінансових результатів.

Стрілець

Тиждень бажано витратити на роботу над помилками, яких представники знака припустилися у професійній діяльності в попередній період — водночас бажано не лише виправити їх, а й зробити важливі висновки.

Козоріг

Можна братися до реалізації проєктів, які давно перебувають на стадії розроблення, і нинішній тиждень — чудовий час для втілення в життя складених раніше професійних і фінансових планів.

Реклама

Водолій

Представникам знака не варто мати жодних справ — особливо вести бізнес — з людьми, які з якоїсь причини їм неприємні: все піде шкереберть — у всякому разі, на прибуток можна не розраховувати.

Риби

Працювати над будь-яким проєктом цими днями необхідно поступово, одним — навіть стрімким — ривком нічого домогтися не вдасться, тому найефективніша тактика — діяти поступально, крок за кроком.