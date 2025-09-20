ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
245
Час на прочитання
2 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 22–28 вересня

Фінанси відіграють важливу — а часом і першочергову — роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано — коли мало, і тут день на день не випадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого ж чекає фінансовий успіх цього тижня — від 22 до 28 вересня?

Овен

Небажано перевантажувати себе розв’язанням професійних і — особливо! — фінансових питань, сили зараз перебувають на нулі, тому найкраще присвятити нинішній тиждень заслуженому відпочинку.

Телець

Проєкт, роботою над яким займаються представники знака, перебуває на фінішній прямій, тому в жодному разі не можна гальмувати і, тим паче, зупинятися: потрібно зробити останній ривок на шляху до мети.

Близнята

Виявити шахраїв, які захочуть розвести представників знака на гроші, можна буде, дослухавшись до внутрішнього голосу — він підкаже, хто з оточення переслідує шляхетні цілі, а хто — навпаки.

Рак

Досягти успіху — як професійного, так і фінансового — вдасться тим, хто на самому початку тижня складе детальний план дій і не стане від нього відхилятися, оскільки це загрожує виникненням проблем.

Лев

Гарний час для ділових переговорів: у всіх питаннях бізнес-партнери будуть налаштовані на знаходження спільної мови, тому можна виносити на обговорення будь-які — зокрема й фінансові — питання.

Діва

Вирішувати будь-які питання професійного характеру необхідно спокійно та не поспішаючи, інакше можна не лише людей насмішити — як і стається у таких випадках, — а й зазнати фінансових втрат.

Терези

До вирішення професійного — й фінансового — питання необхідно підійти з незвичного погляду, подивившись на те, що відбувається, по-новому, в такому разі й заробити вдасться набагато більше, ніж зазвичай.

Скорпіон

Максимум енергії, яка переповнюватиме представників знака, необхідно спрямувати на роботу — в такому разі вдасться досягти рідкісних професійних, а заодно й фінансових результатів.

Стрілець

Тиждень бажано витратити на роботу над помилками, яких представники знака припустилися у професійній діяльності в попередній період — водночас бажано не лише виправити їх, а й зробити важливі висновки.

Козоріг

Можна братися до реалізації проєктів, які давно перебувають на стадії розроблення, і нинішній тиждень — чудовий час для втілення в життя складених раніше професійних і фінансових планів.

Водолій

Представникам знака не варто мати жодних справ — особливо вести бізнес — з людьми, які з якоїсь причини їм неприємні: все піде шкереберть — у всякому разі, на прибуток можна не розраховувати.

Риби

Працювати над будь-яким проєктом цими днями необхідно поступово, одним — навіть стрімким — ривком нічого домогтися не вдасться, тому найефективніша тактика — діяти поступально, крок за кроком.

Дата публікації
Кількість переглядів
245
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie