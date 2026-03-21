Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 23–29 березня

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає.

Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 23 до 29 березня?

Овен

Успіх — як професійний, так і фінансовий — сприятиме в роботі над будь-якими — як новими, так і відкладеними на певний час — проєктами, головне — не чекати, коли все вирішиться саме собою, а активно діяти.

Телець

У роботі потрібно займатися тільки своїми безпосередніми обов’язками — небажано брати на себе чужі повноваження, оскільки це не принесе ні професійного авторитету, ні грошей.

Близнята

Ухвалюючи будь-які рішення, які так чи так стосуються фінансових питань, необхідно керуватися інтуїцією: прорахувати все неможливо, а внутрішній голос видасть найоптимальніший варіант.

Рак

Можна переходити на нову роботу і навіть повністю змінювати сферу діяльності: такий — рішучий — крок відкриє перед представниками знака нові професійні, творчі та фінансові перспективи.

Лев

Ініціатива, виявлена цими днями, виявиться не тільки не караною, а й усіляко заохочуваною: завдяки їй керівництво може ухвалити рішення заохотити представників знака, зокрема й матеріально.

Діва

Не варто брати на себе підвищені робочі зобов’язання, звалюючи на свої плечі більше, ніж представники знака в змозі робити: заробити їм у результаті не вдасться, а ось підірвати сили — можна буде легко.

Терези

Ухвалюючи важливі — насамперед, фінансові — рішення, необхідно налаштуватися на позитивну хвилю: що більше неприємного представники знака бачитимуть навколо, то більше матеріальних помилок припустяться.

Скорпіон

На успіх — насамперед, у матеріальній сфері — можна розраховувати тільки за наявності чіткого плану дій: дуже важливо точно уявляти собі, якої мети і — найголовніше — якими засобами її можна досягти.

Стрілець

Тиждень сприятливий для великих закупів, які представники знака давно відкладали на потім, зараз для них настав час: усе, що буде придбано в цей час, виявиться вдалим вкладенням коштів.

Козоріг

Велика ймовірність привабливої пропозиції обійняти нову посаду і навіть перейти на роботу до іншої компанії — перш ніж дати згоду, необхідно ретельно зважити свої сили — їх може банально не вистачити.

Водолій

Гроші в цей час необхідно витрачати економно: зірки не закликають представників знака відмовлятися від необхідного, але цілком можна скоротити купівлю речей, без яких поки що можна обійтися.

Риби

Необхідно остерігатися шахраїв, які можуть виявляти особливу увагу до представників саме цього знака — особливо обережними потрібно бути з фінансовими пропозиціями, що надходять від родичів.

