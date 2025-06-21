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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
175
Час на прочитання
2 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 23–29 червня

Фінанси відіграють важливу, а часом і першорядну роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 23 до 29 червня?

Овен

Можна здійснювати будь-які фінансові операції: відкривати депозити та рахунки, виплачувати кредити та оплачувати послуги будь-якого роду, але діяти водночас необхідно спокійно та уважно — гроші поспіху не вибачають.

Телець

У професійних — і пов’язаних із ними фінансових — питаннях пощастить передусім тим, хто вірить у себе і свою удачу, інакше остання може образитися і позбавити людину свого заступництва.

Близнята

Тиждень сприятливий для будь-яких фінансових операцій, але найвдаліше підуть купівлі та продажі, до того ж купувати можна все, що необхідно як для гардеробу, так і для господарства — будь-які придбання будуть вдалими.

Рак

Велика ймовірність отримання пропозиції нової посади або нового місця роботи, до того ж перше і друге супроводжуватимуться підвищенням заробітної плати — приймати її бажано без тривалих коливань.

Лев

Час, коли зірки заохочують невелику частку фінансового ризику, але тільки в тому разі, якщо представники знака зможуть прорахувати всі його наслідки, інакше навіть лотерейний білет краще не купувати.

Діва

Час сприятливий для будь-яких фінансових операцій — насамперед, для підписання важливих договорів та укладання серйозних угод, але найбільш вдалими виявляться відповідні переговори з бізнес-партнерами.

Терези

Необхідно використовувати будь-яку можливість якнайкраще презентувати себе в очах керівництва: результатом стане не тільки заслужений рух кар’єрними сходами, а й підвищення зарплати.

Скорпіон

Час, коли на думку представникам знака можуть спасти перспективні робочі ідеї, які згодом принесуть їм не лише популярність у професійних колах, а й непогану грошову винагороду.

Стрілець

Необхідно згадати про те, що всіх справ не переробиш, а всіх грошей — не заробиш, і замислитись, нарешті, про відпочинок, тим більше, що великої кількості сил і ресурсів, зокрема й матеріальних, не потрібно.

Козоріг

Професійний — і фінансовий — успіх безпосередньо залежатиме від здатності зібратися і сконцентруватися на завданні, що виконується, що може бути важко у зв’язку з перевтомою.

Водолій

Час є сприятливим для благодійності: поділившись грошима або іншими матеріальними благами з людьми, які потребують допомоги, представники знака отримають позитивний фінансовий бумеранг.

Риби

Будь-яке, навіть невелике ошуканство, яке представники знака дозволять собі в цей час, не найкраще позначиться не тільки на їхній репутації, а й на матеріальному становищі, тож важливо бути чесними.

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Дата публікації
Кількість переглядів
175
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