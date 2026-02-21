Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 23 лютого – 1 березня

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

То на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 23 лютого до 1 березня?

Овен

До пропозицій узяти участь у фінансових проєктах, особливо якщо вони надходитимуть від неперевірених у серйозній справі людей, потрібно поставитися обережно: велика ймовірність втратити набагато більше, ніж заробити.

Телець

Дуже важливо піти назустріч колегам, які попросять допомогти їм довести до пуття проєкт або грамотно скласти звіт: премію від керівництва вдасться отримати тільки в разі успішної роботи всього колективу.

Близнята

Представникам знака важливо згадати, що гроші мають працювати: можна — а в деяких випадках і потрібно — вкладати їх у перспективні проєкти — у такому разі можна розраховувати на пристойні дивіденди.

Рак

Тиждень сприятливий для укладення важливих угод із фінансовим прицілом, тому якщо у представників знака є на прикметі партнери, які давно хочуть підписати з ними контракт, варто поквапитися.

Лев

Від ухвалення важливого рішення, яке відіб’ється на матеріальному добробуті, цими днями необхідно відмовитися — помилка, навіть незначна, може дорого коштувати — в буквальному сенсі цього слова.

Діва

Не тільки можна, а й потрібно розмовляти з керівництвом щодо збільшення зарплати або виплати премії за успішно виконану роботу — цього тижня воно охоче піде назустріч представникам знака.

Терези

Тим представникам знака, хто давно збирався змінити місце роботи і навіть рід діяльності, є сенс зробити рішучий крок: вони виграють не тільки в кар’єрному плані, а й, що важливо, у матеріальному сенсі.

Скорпіон

Цього тижня успішними виявляться угоди з нерухомістю: можна продавати старе житло і купувати нове — у будь-якому разі вдасться підібрати ідеальний варіант, а також отримати солідний прибуток.

Стрілець

Отриманою в цей час пристойною сумою грошей дуже важливо розпорядитися грамотно, спрямувавши їх на придбання речей першорядної важливості, на які досі не вистачало коштів.

Козоріг

Зірки звертають увагу представників знака на необхідність розумної економії: якщо на самому початку тижня витратити всі наявні кошти, його залишок доведеться прожити на голодному пайку.

Водолій

Не варто відмовляти в матеріальній допомозі людині, яка по неї звернеться: найімовірніше, вона справді обмежена в коштах, тож позичені їй гроші можна буде вважати благодійністю.

Риби

Відмовлятися від здійснення важливих фінансових угод не варто, але й підписувати документи такого роду, не замислюючись, теж не слід: спочатку треба прорахувати можливі наслідки, і тільки потім ставити візу.

