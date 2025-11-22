Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 24–30 листопада

Гроші / © Associated Press

Реклама

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого ж чекає фінансовий успіх цього тижня — від 24 до 30 листопада?

Овен

Головною умовою отримання прибутку стане наполеглива і планомірна робота — очікування манни небесної, яка, втім, не властива представникам цього діяльного знака, бажаних результатів не дасть.

Телець

Ставлячи перед собою важливу професійну — і, як наслідок, фінансову — мету на найближчий час, необхідно розуміти, чого хочеш досягти насправді, тоді й результат обов’язково потішить.

Реклама

Близнята

У жодному разі не можна кидати розпочату справу, навіть якщо здаватиметься, що вона з якоїсь причини не ладнається — насправді, залишилося зробити останній ривок, щоб «прийти до фінішу».

Рак

Зірки подарують представникам знака рідкісний шанс узяти участь у масштабному — можливо, навіть міжнародному — цікавому і перспективному проєкті, який, до того ж, дасть змогу добре заробити.

Лев

Час сприятливий для початку роботи над довготривалим фінансовим проєктом — дивіденди від його реалізації можна буде отримати вже найближчим часом, тому не варто відкладати його на потім.

Діва

Повернення до старого — розпочатого, але засунутого в «довгу шухляду», — проєкту несподівано виявиться вдалим і перспективним як у професійному, так і в — що важливо! — фінансовому плані.

Реклама

Терези

Нинішній тиждень — не найкращий час для укладення фінансових угод, хоч би який характер — перспективний або короткочасний — вони носили, надто великий ризик стати жертвою обставин або шахраїв.

Скорпіон

Не варто братися за реалізацію трудомістких проєктів: сил і часу доведеться витратити величезну кількість, а результат виявиться незначним, а в деяких випадках і зовсім негативним.

Стрілець

Спілкування з керівництвом не принесе представником знака очікуваних — насамперед, фінансових — результатів: більшу частину тижня воно перебуватиме в поганому настрої, тому навряд чи питання вирішиться успішно.

Козоріг

Обставини для втілення в життя давньої мрії складуться настільки сприятливо, що залишиться тільки порадіти тому, як швидко, легко і практично без докладання серйозних зусиль усе вирішиться.

Реклама

Водолій

Цього тижня особливо вдалими будуть фінансові операції, в яких необхідно дотриматися балансу: представникам знака легко вдасться звести дебет із кредитом, що дасть їм можливість отримати несподіваний прибуток.

Риби

Не варто ризикувати наявними коштами, навіть якщо здаватиметься, що для ризику склалися максимально вдалі обставини: таке враження виявиться ілюзією, яка дасть зворотний результат.