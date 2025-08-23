Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 25–31 серпня

Гроші / © Associated Press

Реклама

Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого ж чекає фінансовий успіх цього тижня — від 25 до 31 серпня?

Овен

Не можна нікому дозволяти збивати себе з ділового настрою, який дасть змогу представникам знака не тільки з успіхом вирішити професійні завдання, а й, оскільки ці процеси пов’язані між собою, непогано заробити.

Телець

Спілкуючись із керівництвом і колегами, дуже важливо тримати себе в руках, не допускаючи емоційних спалахів і непродуманих висловлювань: сварка як із тими, так і з іншими, негативно позначиться на заробітку.

Реклама

Близнята

У розв’язанні будь-яких — і, особливо, фінансових — питань не можна покладатися на експромти та імпровізації, в основі будь-яких дій має лежати детальний план з урахуванням найдрібніших деталей і нюансів.

Рак

Найголовніше для представників знака відкинути убік властиву їм скромність і презентувати свої таланти та здібності керівництву якнайкраще — так вони зможуть розраховувати на підвищення зарплати.

Лев

Ударно попрацювати — і, відповідно, заробити — зможуть тільки ті представники знака, які на роботі займатимуться винятково роботою, розмов, що не стосуються справи, необхідно уникати.

Діва

До фінансових угод будь-якого ступеня складності цими днями потрібно ставитися з максимальною обережністю, навіть не найзначніша операція може призвести до серйозних втрат, тож краще не ризикувати.

Реклама

Терези

Незважаючи на численні сезонні розпродажі, не варто, ганяючись за знижками, спускати на закупи всі наявні гроші — варто максимально відповідально поставитися до кожного придбання.

Скорпіон

Благодійність — справа гарна, але, допомагаючи іншим, непогано було б згадати і про власні потреби: зірки радять спершу догодити самим собі, а вже потім дбає про тих, хто перебуває поруч — друзів і знайомих.

Стрілець

Не варто панікувати, розв’язуючи складне фінансове питання: можливо, представники знака надто сильно зосередилися на виході із ситуації, який здається їм єдино можливим, а є й інший.

Козоріг

До пропозиції нової роботи — або підробітку, яка надійде в цей час, необхідно поставитися прихильно — вона справді виявиться вигідною, головне — не поспішати вкладати в цей проєкт гроші.

Реклама

Водолій

Із підписанням важливих контрактів і вчиненням серйозних угод із фінансовою перспективою поспішати не слід, а ось готуватися до них, розробляючи найдрібніші — але водночас дуже важливі — деталі, необхідно.

Риби

Можна планувати серйозні закупи, які давно стоять на порядку денному, але робити їх поки небажано — бажано присвятити тиждень вивченню асортименту і вибору моделі з найкращими характеристиками.