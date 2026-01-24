Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 26 січня до 1 лютого?

Овен

Пропозиція нової посади, яка може надійти цими днями, виявиться настільки перспективною — як у кар’єрному, так і в матеріальному плані, що буде нерозумно не відповісти на неї згодою.

Телець

Сприятливий час для представників знака, які давно подумують про дуже важливий і потрібний, але дорогий закуп: його час настав — все, придбане в цей час виявиться чудової якості і прослужить довго.

Близнята

Досягти успіху в професії — як у кар’єрному, так і у фінансовому плані — зможуть тільки ті, хто ретельно готуватиметься до роботи над кожним проєктом: імпровізація не пройде — велика ймовірність серйозних помилок.

Рак

Час сприятливий для купівлі та продажу нерухомості, однак здійснювати операцію потрібно тільки в разі ретельної та скрупульозної її підготовки, інакше великий ризик придбати житло з прихованою вадою.

Лев

З грошима важливо обходитися максимально обережно: не варто витрачати їх на придбання речей, без яких поки що цілком можна обійтися — натомість краще закрити всі «дірки», через які «витікає» бюджет.

Діва

Необхідно уважно читати будь-які документи, під якими доведеться поставити візу, інакше може виявитися умова, що загрожує серйозними фінансовими втратами — не варто свідомо підписуватися під нею.

Терези

Час несприятливий для здійснення будь-яких фінансових угод, включно навіть із найнезначнішими: потрібен час на додатковий аналіз своїх дій, який дасть змогу ретельно розрахувати їхній алгоритм.

Скорпіон

Час сприятливий для залагодження різноманітних фінансових питань: будь-які грошові операції, здійснені в цей період, найближчим часом принесуть солідні фінансові надходження.

Стрілець

Нові ідеї, які цими днями спадуть на думку, потребуватимуть до себе пильної уваги: за всієї позірної фантастичності вони виявляться перспективними — зокрема, і з фінансового погляду.

Козоріг

До фінансових угод, можливих протягом тижня, необхідно ставитися з обережністю — надто велика ймовірність стати жертвою аферистів або шахраїв, а це призведе до прикрої втрати коштів.

Водолій

Беручись за новий — серйозний і добре оплачуваний — проєкт, головне — ґрунтовно прорахувати всі супутні фактори і зважити власні сили — тільки так вдасться досягти необхідного результату.

Риби

Не варто приміряти старий — негативний — досвід до нових обставин матеріального характеру: якщо колись недобросовісний роботодавець не заплатив, це не означає, що і цього разу події складуться так само.

