ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
104
Час на прочитання
3 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 26 січня – 1 лютого

Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 26 січня до 1 лютого?

Овен

Пропозиція нової посади, яка може надійти цими днями, виявиться настільки перспективною — як у кар’єрному, так і в матеріальному плані, що буде нерозумно не відповісти на неї згодою.

Телець

Сприятливий час для представників знака, які давно подумують про дуже важливий і потрібний, але дорогий закуп: його час настав — все, придбане в цей час виявиться чудової якості і прослужить довго.

Близнята

Досягти успіху в професії — як у кар’єрному, так і у фінансовому плані — зможуть тільки ті, хто ретельно готуватиметься до роботи над кожним проєктом: імпровізація не пройде — велика ймовірність серйозних помилок.

Рак

Час сприятливий для купівлі та продажу нерухомості, однак здійснювати операцію потрібно тільки в разі ретельної та скрупульозної її підготовки, інакше великий ризик придбати житло з прихованою вадою.

Лев

З грошима важливо обходитися максимально обережно: не варто витрачати їх на придбання речей, без яких поки що цілком можна обійтися — натомість краще закрити всі «дірки», через які «витікає» бюджет.

Діва

Необхідно уважно читати будь-які документи, під якими доведеться поставити візу, інакше може виявитися умова, що загрожує серйозними фінансовими втратами — не варто свідомо підписуватися під нею.

Терези

Час несприятливий для здійснення будь-яких фінансових угод, включно навіть із найнезначнішими: потрібен час на додатковий аналіз своїх дій, який дасть змогу ретельно розрахувати їхній алгоритм.

Скорпіон

Час сприятливий для залагодження різноманітних фінансових питань: будь-які грошові операції, здійснені в цей період, найближчим часом принесуть солідні фінансові надходження.

Стрілець

Нові ідеї, які цими днями спадуть на думку, потребуватимуть до себе пильної уваги: за всієї позірної фантастичності вони виявляться перспективними — зокрема, і з фінансового погляду.

Козоріг

До фінансових угод, можливих протягом тижня, необхідно ставитися з обережністю — надто велика ймовірність стати жертвою аферистів або шахраїв, а це призведе до прикрої втрати коштів.

Водолій

Беручись за новий — серйозний і добре оплачуваний — проєкт, головне — ґрунтовно прорахувати всі супутні фактори і зважити власні сили — тільки так вдасться досягти необхідного результату.

Риби

Не варто приміряти старий — негативний — досвід до нових обставин матеріального характеру: якщо колись недобросовісний роботодавець не заплатив, це не означає, що і цього разу події складуться так само.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
104
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie