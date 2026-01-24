- Дата публікації
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 26 січня – 1 лютого
Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.
Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 26 січня до 1 лютого?
Овен
Пропозиція нової посади, яка може надійти цими днями, виявиться настільки перспективною — як у кар’єрному, так і в матеріальному плані, що буде нерозумно не відповісти на неї згодою.
Телець
Сприятливий час для представників знака, які давно подумують про дуже важливий і потрібний, але дорогий закуп: його час настав — все, придбане в цей час виявиться чудової якості і прослужить довго.
Близнята
Досягти успіху в професії — як у кар’єрному, так і у фінансовому плані — зможуть тільки ті, хто ретельно готуватиметься до роботи над кожним проєктом: імпровізація не пройде — велика ймовірність серйозних помилок.
Рак
Час сприятливий для купівлі та продажу нерухомості, однак здійснювати операцію потрібно тільки в разі ретельної та скрупульозної її підготовки, інакше великий ризик придбати житло з прихованою вадою.
Лев
З грошима важливо обходитися максимально обережно: не варто витрачати їх на придбання речей, без яких поки що цілком можна обійтися — натомість краще закрити всі «дірки», через які «витікає» бюджет.
Діва
Необхідно уважно читати будь-які документи, під якими доведеться поставити візу, інакше може виявитися умова, що загрожує серйозними фінансовими втратами — не варто свідомо підписуватися під нею.
Терези
Час несприятливий для здійснення будь-яких фінансових угод, включно навіть із найнезначнішими: потрібен час на додатковий аналіз своїх дій, який дасть змогу ретельно розрахувати їхній алгоритм.
Скорпіон
Час сприятливий для залагодження різноманітних фінансових питань: будь-які грошові операції, здійснені в цей період, найближчим часом принесуть солідні фінансові надходження.
Стрілець
Нові ідеї, які цими днями спадуть на думку, потребуватимуть до себе пильної уваги: за всієї позірної фантастичності вони виявляться перспективними — зокрема, і з фінансового погляду.
Козоріг
До фінансових угод, можливих протягом тижня, необхідно ставитися з обережністю — надто велика ймовірність стати жертвою аферистів або шахраїв, а це призведе до прикрої втрати коштів.
Водолій
Беручись за новий — серйозний і добре оплачуваний — проєкт, головне — ґрунтовно прорахувати всі супутні фактори і зважити власні сили — тільки так вдасться досягти необхідного результату.
Риби
Не варто приміряти старий — негативний — досвід до нових обставин матеріального характеру: якщо колись недобросовісний роботодавець не заплатив, це не означає, що і цього разу події складуться так само.
