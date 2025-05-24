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Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 26 травня-1 червня
Фінанси відіграють важливу, а для когось і першорядну роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 26 травня до 1 червня.
Овен
Винагорода за добру справу виявиться як моральною, так і матеріальною, не варто відмовлятися від неї, краще подумати, як її витратити — шкода, якщо пристойна сума грошей розійдеться на дрібниці.
Телець
Час сприятливий тільки для тих фінансових операцій, які заздалегідь готувалися і ретельно прораховувалися, від спонтанних дій краще відмовитись — надто велика ймовірність збитків.
Близнята
Ризик, пов'язаний із вирішенням фінансових питань, може виявитися справою не так благородною, як небезпечною — вона може призвести до серйозних, але, на жаль, закономірних у такому разі втрат.
Рак
Цими днями занадто велика ймовірність стати жертвою шахраїв, які намагатимуться виманити пристойну суму грошей — не можна позитивно реагувати на їхні хитрощі та маніпуляції.
Лев
Порушення серйозних ділових домовленостей можуть призвести до зриву важливого контракту та образливих грошових втрат, але ймовірний у цей час фінансовий талан дуже швидко і з лишком все компенсує.
Діва
Не найкращий час для ділових переговорів, особливо якщо їхнім результатом має стати фінансовий правочин: навряд чи партнери захочуть йти назустріч представникам знака — не варто розраховувати на їхню допомогу.
Терези
Необхідно стримувати себе у взаєминах із колегами, і особливо з керівництвом: допустивши різке висловлювання на його адресу, легко можна опинитися без чергового підвищення зарплати чи заслуженої премії.
Скорпіон
Тим, хто давно хоче знайти нову роботу, бо стара припинила влаштовувати у фінансовому сенсі, можна читати оголошення про вакансії та розсилати резюме — активні дії дадуть успіх.
Стрілець
Необхідно — зрозуміло, на якийсь час — відмовитися від оформлення фінансових документів або хоча б уважно читати текст угоди в них — особливо ту частину, що надрукована дрібним шрифтом.
Козоріг
Успіх — передусім фінансовий — чекатиме на тих, хто заздалегідь складе докладний професійний план і від понеділка почне чітко й докладно дотримуватися його, виконуючи пункт за пунктом.
Водолій
Час сприятливий для вирішення різноманітних фінансових питань: будь-які грошові операції, здійснені в цей період, найближчим часом принесуть солідні фінансові надходження.
Риби
Перш ніж відповісти на серйозну професійну пропозицію, пов'язану не тільки з кар'єрним зростанням, але і з підвищенням зарплати, необхідно добре подумати, і, можливо, краще все залишити як є.
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