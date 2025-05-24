Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 26 травня-1 червня

Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 26 травня до 1 червня.

Овен

Винагорода за добру справу виявиться як моральною, так і матеріальною, не варто відмовлятися від неї, краще подумати, як її витратити — шкода, якщо пристойна сума грошей розійдеться на дрібниці.

Телець

Час сприятливий тільки для тих фінансових операцій, які заздалегідь готувалися і ретельно прораховувалися, від спонтанних дій краще відмовитись — надто велика ймовірність збитків.

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Близнята

Ризик, пов'язаний із вирішенням фінансових питань, може виявитися справою не так благородною, як небезпечною — вона може призвести до серйозних, але, на жаль, закономірних у такому разі втрат.

Рак

Цими днями занадто велика ймовірність стати жертвою шахраїв, які намагатимуться виманити пристойну суму грошей — не можна позитивно реагувати на їхні хитрощі та маніпуляції.

Лев

Порушення серйозних ділових домовленостей можуть призвести до зриву важливого контракту та образливих грошових втрат, але ймовірний у цей час фінансовий талан дуже швидко і з лишком все компенсує.

Діва

Не найкращий час для ділових переговорів, особливо якщо їхнім результатом має стати фінансовий правочин: навряд чи партнери захочуть йти назустріч представникам знака — не варто розраховувати на їхню допомогу.

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Терези

Необхідно стримувати себе у взаєминах із колегами, і особливо з керівництвом: допустивши різке висловлювання на його адресу, легко можна опинитися без чергового підвищення зарплати чи заслуженої премії.

Скорпіон

Тим, хто давно хоче знайти нову роботу, бо стара припинила влаштовувати у фінансовому сенсі, можна читати оголошення про вакансії та розсилати резюме — активні дії дадуть успіх.

Стрілець

Необхідно — зрозуміло, на якийсь час — відмовитися від оформлення фінансових документів або хоча б уважно читати текст угоди в них — особливо ту частину, що надрукована дрібним шрифтом.

Козоріг

Успіх — передусім фінансовий — чекатиме на тих, хто заздалегідь складе докладний професійний план і від понеділка почне чітко й докладно дотримуватися його, виконуючи пункт за пунктом.

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Водолій

Час сприятливий для вирішення різноманітних фінансових питань: будь-які грошові операції, здійснені в цей період, найближчим часом принесуть солідні фінансові надходження.

Риби

Перш ніж відповісти на серйозну професійну пропозицію, пов'язану не тільки з кар'єрним зростанням, але і з підвищенням зарплати, необхідно добре подумати, і, можливо, краще все залишити як є.

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