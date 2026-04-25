Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого ж чекає фінансовий успіх цього тижня — від 27 квітня до 3 травня?

Овен

Нові ідеї, які спадуть на думку представникам знака в цей час, потрібно запам’ятати, а ще ліпше — записати: найближчим часом їх вдасться втілити в життя з високими професійним і фінансовим результатом.

Телець

Кар’єрні — і, як наслідок, фінансові — можливості, які відкриються перед представниками знака в цей час, у жодному разі не можна бездарно упустити — згодом про це доведеться серйозно пошкодувати.

Близнята

Представникам знака варто подумати про певну частку економії, яка допоможе їм ще більше зміцнити наявне матеріальне становище, що згодом дасть їм змогу не відчути фінансових проблем.

Рак

Будь-які договори фінансового характеру, що будуть підписані в цей час, приречені на успіх, тому — якщо з’явиться така можливість, не варто її втрачати — такі приємні умови повторяться нескоро.

Лев

Отримавши пропозицію розпочати роботу над новим проєктом із високим гонораром, необхідно ретельно зважити свої сили: буде прикро не впоратися і втратити не тільки професійний авторитет, а й фінанси.

Діва

Тиждень, що настає, є сприятливим часом для купівлі та продажу нерухомості: представникам знака, які давно — і безрезультатно — займаються цим питанням, варто поквапитися.

Терези

Займаючись розв’язанням фінансових питань, важливо остерігатися шахрайських схем: довірливість представників знака може зіграти з ними злий жарт, коли вони підуть на поводі у недобросовісних людей.

Скорпіон

Розв’язувати поставлені перед представниками знака завдання можна — і потрібно — тільки новими, нетрадиційними методами: застосовуючи старі способи, хоч і такі, що добре зарекомендували себе, значного результату не досягти.

Стрілець

Від ухвалення важливих професійних рішень у цей час краще відмовитися — з найрізноманітніших причин вони виявляться помилковими, тому не варто поспішати — бажано трохи потягнути час.

Козоріг

Займатися благодійністю в цей час потрібно тільки в тому разі, якщо є докази того, що адресат справді її потребує, інакше великий ризик даремно витратити свої гроші.

Водолій

З особливим побоюванням потрібно ставитися до пропозицій добре заробити, доклавши водночас мінімум зусиль, особливо якщо вони будуть виходити від неперевірених людей: найімовірніше, йтиметься про ошуканство.

Риби

Грошові надходження у вигляді невиплаченого раніше гонорару не варто витрачати одразу: пауза допоможе добре подумати над тим, як їх застосувати — у такому разі їх вдасться використати максимально ефективно.

