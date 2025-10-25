Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 27 жовтня – 2 листопада

Гроші / © Associated Press

Реклама

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає.

Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 27 жовтня до 2 листопада?

Овен

Тиждень, що настає, сприятливий для шопінгу і закупів: у будь-який день можна вирушати магазинами, де обов’язково вдасться відшукати щось ексклюзивне, до того ж, за цілком адекватну і демократичну ціну.

Реклама

Телець

Допомогу у розв’язанні важливих професійних — і фінансових — питань нададуть давні знайомі, тому, зіткнувшись із проблемою, варто згадати про старі зв’язки, які мають вплив у потрібній сфері діяльності.

Близнята

На роботі представникам знака необхідно займатися тільки своїми безпосередніми обов’язками, не відволікаючись на порожні розмови — тільки так вдасться зберегти енергію для важливих результатів.

Рак

Кар’єрні зміни — отримання нової посади або нового напряму в роботі, які можливі в цей час, — принесуть і значне поліпшення фінансового становища у вигляді збільшення зарплати.

Лев

Представникам знака — особливо тим, хто посідає керівні позиції, — не варто тиснути на підлеглих своїм авторитетом, у такому разі їм, усім разом, вдасться досягти високих професійних — і фінансових — підсумків.

Реклама

Діва

Роботу над професійним проєктом, що зайшов у глухий кут, ще можна повернути у вихідну точку і, виправивши всі припущені раніше помилки, домогтися потрібного, зокрема й фінансового, результату.

Терези

Можна вносити корективи в усі сфери свого життя, і професійний бік у цьому сенсі перебуває на одному з перших місць: можна переходити на нове місце роботи з кращими фінансовими умовами.

Скорпіон

Виправити становище, що склалося в професійній — і фінансовій — ситуації, допоможе «робота над помилками»: проаналізувавши свої дії, можна зрозуміти, де стався поворот не в той бік, і все змінити.

Стрілець

Представникам знака, які так люблять діяти за натхненням, у цей час обов’язково потрібно скласти детальний план професійних дій, тільки так їм вдасться досягти значного фінансового успіху.

Реклама

Козоріг

Не варто будувати грандіозні професійні плани — для їхньої реалізації не вистачить ні часу, ні сил, ні можливостей, тому бажано зосередитися на розв’язанні більш дрібних, але, тим не менш, важливих завдань.

Водолій

Небажано проводити серйозні фінансові операції, з чим би вони не були пов’язані: у цей час бажано не ризикувати великими сумами, а обмежитися платежами, про які — у випадках втрати — не доведеться шкодувати.

Риби

Не найкращий час для ухвалення важливих рішень, тому з тими, від яких залежать серйозні життєві, професійні та фінансові зміни, краще не поспішати і перенести хоча б на наступний тиждень.