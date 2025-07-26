Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 28 липня–3 серпня

Гроші / © Associated Press

Реклама

Зміст Овен Телець Близнята Рак Лев Діва Терези Скорпіон Стрілець Козоріг Водолій Риби

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого ж чекає фінансовий успіх цього тижня — від 28 липня до 3 серпня?

Овен

Вдалим виявиться будь-яке починання, мета якого — фінансовий успіх, тому не варто зволікати — потрібно якнайшвидше братися за реалізацію тих проєктів, які довелося відкласти в довгу шухляду.

Телець

Час сприятливий для переговорів із керівницвом — особливо якщо їхньою метою є підвищення заробітної плати: цього тижня настрій у нього буде чудовим, тому воно задовольнить прохання.

Реклама

Близнята

Можна — і потрібно — продовжувати роботу над втіленням у життя мрії, яка тривалий час здавалася недосяжною метою, зараз же обставини складуться так, що доведеться повірити в дива.

Рак

Час сприятливий для фінансових операцій будь-якої складності: рекомендується платити за рахунками — зокрема й комунальними, відкривати депозити — на них дуже швидко почнуть приносити дивіденди.

Лев

Цього тижня вдалими будуть фінансові операції, в яких необхідно дотриматися балансу: представникам знака легко вдасться звести дебет із кредитом, що дасть їм можливість упорядкувати документи.

Діва

До поставленої мети в цей час необхідно йти впевнено, не звертаючи уваги на перешкоди, інакше талан, зокрема й фінансовий, попливе до тих, хто не гальмує і не сумнівається у своїх силах.

Реклама

Терези

Фінансові дії, які намічені на цей час, погано поєднуються з ризиком, тому від відповідного стилю поведінки краще відмовитися: будь-які вчинки необхідно прораховувати на кілька кроків наперед.

Скорпіон

Благодійністю необхідно займатися завжди, але цього тижня — особливо, оскільки зроблені в цей час добрі справи дуже швидко повернуться бумерангом і забезпечать зручне матеріальне існування.

Стрілець

Від фінансових операцій, хоч би якої складності вони були, у цей час краще відмовитися: занадто велика ймовірність припуститися невеликої, але дуже прикрої помилки, яка замість прибутку принесе збиток.

Козоріг

Не варто погоджуватися на виконання нескладної роботи, за яку водночас обіцяють дуже добре заплатити: найімовірніше, у «вигідній» пропозиції є підступ, який непомітний на перший погляд.

Реклама

Водолій

Тим, хто хоче заробити, необхідно діяти відповідно до відомого принципу «більше справи, менше слів»: з численними друзями можна буде поспілкуватися пізніше.

Риби

Небажано одразу ж витрачати отримані в цей час гроші, сума яких обіцяє бути цілком пристойною — важливо згадати про домашню техніку, яка дихає на ладан, і зробити одне, але велике придбання.