Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає.

Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 29 грудня до 4 січня?

Овен

Від ризику у фінансових питаннях у цей час краще відмовитися — він не тільки себе не виправдає, а й усіляко «посприяє» матеріальним втратам, які легко можна отримати замість очікуваного прибутку.

Телець

Через велику ймовірність стати жертвою злодіїв і шахраїв не варто розгулювати безлюдними вулицями темної пори доби і вірити на слово малознайомим людям: однак, якщо дотримуватися обережності, все минеться.

Близнята

Крім роботи над новими проєктами, необхідно згадати про попередні — відкладені на певний час — справи: якщо знову взяти їх у роботу, вони виявляться значно успішнішими — насамперед, у фінансовому плані.

Рак

У цей час представникам знака небажано займатися серйозними професійними справами: впоратися з ними однаково не вдасться, що не найкращим чином позначиться на фінансовому становищі.

Лев

Цього тижня представникам знака не варто мати справи з грошима — навіть брати купюри в руки небажано, зірки вважатимуть це поганою прикметою, тому найнеобхідніші закупи краще оплачувати карткою.

Діва

У розв’язанні важливого питання не варто сподіватися на допомогу з боку інших — найімовірніше, її не буде: у будь-яких справах, які так чи інакше стосуються фінансів, доведеться розраховувати винятково на себе.

Терези

Щоб досягти фінансового добробуту, необхідно навчитися відрізняти справді важливі справи від другорядних: витрачати робочий час і сили варто насамперед на ті, без яких ніяк не можна обійтися.

Скорпіон

Небажано ділитися своїми професійними планами навіть із тими колегами, які здаються гідними довіри: велика ймовірність того, що вони привласнять собі вашу ідею і втілять її в життя.

Стрілець

Цього тижня лінощі для представників знака — категоричне табу: розслабившись, вони можуть упустити рідкісний професійний і, відповідно, фінансовий шанс.

Козоріг

Можливе порушення серйозних ділових домовленостей і, як наслідок, грошових втрат — незважаючи на це, фінансова удача, яка буде супроводжувати представників знака, дуже швидко все компенсує.

Водолій

Обсяг роботи, яку потрібно зробити, може налякати тільки на перший погляд — насправді, все не так складно, головне, спокій, тоді і впоратися з авралом вдасться легко, і заробити непогано.

Риби

До виплати старого гонорару, на яку представники знака давно припинили розраховувати, важливо поставитися з максимальною відповідальністю, купивши одну-єдину, але важливу — і дуже потрібну — річ.

