ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
464
Час на прочитання
3 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 29 грудня – 4 січня

Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає.

Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 29 грудня до 4 січня?

Овен

Від ризику у фінансових питаннях у цей час краще відмовитися — він не тільки себе не виправдає, а й усіляко «посприяє» матеріальним втратам, які легко можна отримати замість очікуваного прибутку.

Телець

Через велику ймовірність стати жертвою злодіїв і шахраїв не варто розгулювати безлюдними вулицями темної пори доби і вірити на слово малознайомим людям: однак, якщо дотримуватися обережності, все минеться.

Близнята

Крім роботи над новими проєктами, необхідно згадати про попередні — відкладені на певний час — справи: якщо знову взяти їх у роботу, вони виявляться значно успішнішими — насамперед, у фінансовому плані.

Рак

У цей час представникам знака небажано займатися серйозними професійними справами: впоратися з ними однаково не вдасться, що не найкращим чином позначиться на фінансовому становищі.

Лев

Цього тижня представникам знака не варто мати справи з грошима — навіть брати купюри в руки небажано, зірки вважатимуть це поганою прикметою, тому найнеобхідніші закупи краще оплачувати карткою.

Діва

У розв’язанні важливого питання не варто сподіватися на допомогу з боку інших — найімовірніше, її не буде: у будь-яких справах, які так чи інакше стосуються фінансів, доведеться розраховувати винятково на себе.

Терези

Щоб досягти фінансового добробуту, необхідно навчитися відрізняти справді важливі справи від другорядних: витрачати робочий час і сили варто насамперед на ті, без яких ніяк не можна обійтися.

Скорпіон

Небажано ділитися своїми професійними планами навіть із тими колегами, які здаються гідними довіри: велика ймовірність того, що вони привласнять собі вашу ідею і втілять її в життя.

Стрілець

Цього тижня лінощі для представників знака — категоричне табу: розслабившись, вони можуть упустити рідкісний професійний і, відповідно, фінансовий шанс.

Козоріг

Можливе порушення серйозних ділових домовленостей і, як наслідок, грошових втрат — незважаючи на це, фінансова удача, яка буде супроводжувати представників знака, дуже швидко все компенсує.

Водолій

Обсяг роботи, яку потрібно зробити, може налякати тільки на перший погляд — насправді, все не так складно, головне, спокій, тоді і впоратися з авралом вдасться легко, і заробити непогано.

Риби

До виплати старого гонорару, на яку представники знака давно припинили розраховувати, важливо поставитися з максимальною відповідальністю, купивши одну-єдину, але важливу — і дуже потрібну — річ.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
464
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie