Астрологія
Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 29 вересня — 5 жовтня

Фінанси відіграють важливу — а часом і першочергову — роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано — коли мало, і тут день на день не випадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого ж чекає фінансовий успіх цього тижня — від 29 вересня до 5 жовтня?

Овен

Тиждень сприятливий для будь-яких фінансових операцій: можна укладати серйозні угоди та підписувати важливі договори, головне — уважно прочитати текст, під яким необхідно буде поставити підпис.

Телець

Фінансовий успіх залежатиме від уміння презентувати себе в очах людей навколо — насамперед безпосереднього керівництва: йому потрібно показати товар — тобто свої численні таланти — лицем.

Близнята

Вітаються будь-які зміни, пов’язані з професійною діяльністю: нова посада принесе підвищення зарплатні, а нове місце роботи — серйозні професійні перспективи.

Рак

Необхідно ставити перед собою лише реальні цілі, яких легко можна буде досягти, про прожекти з домішкою фантастики, якими б привабливими вони не були, краще наразі забути.

Лев

У ці дні бажано все робити, не поспішаючи, інакше доведеться лише жалкувати про втрачені поспіхом можливості, які б могли призвести до серйозних результатів у кар’єрному й фінансовому плані.

Діва

Не варто прагнути підкорення серйозних професійних вершин, однаково «піднятися» через найрізноманітніші причини не вдасться, тож краще зосередитися на виконанні простих завдань — оплачуються вони не гірше.

Терези

Перш ніж погодитися на пропозицію від неперевіреного партнера, необхідно ретельно прорахувати всі пов’язані з нею ризики: вона може виявитися зовсім не такою вигідною, якою її представляють.

Скорпіон

Категорично не рекомендується брати на себе чужу роботу, навіть якщо про це дуже проситимуть: нічого, крім витраченого намарно часу, отримати не вдасться — грошей за понаднормову зайнятість не заплатять.

Стрілець

Професійний — і фінансовий — успіх безпосередньо пов’язаний з наявністю докладного плану дій, складеного на тиждень наперед: безсистемно хапаючись за найрізноманітніші справи, навряд чи вдасться зробити щось путнє.

Козоріг

Фінансові операції — навіть призначені заздалегідь — краще перенести на наступний тиждень, нинішній час для них несприятливий — занадто великий ризик серйозних матеріальних втрат.

Водолій

Важливо звернути увагу на фінансові можливості, які з’являться в цей час: вони можуть здатися незначними, та якщо їх проґавити, швидко доведеться пошкодувати про власну недалекоглядність.

Риби

Нові ідеї, які з’являться в цей час, необхідно фіксувати, а потім продумувати план їхнього здійснення: вони принесуть серйозні результати — як у професійному, так і у фінансовому плані.

