Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 3–9 листопада

Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

То на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 3 до 9 листопада?

Овен

Професійний і фінансовий успіх прийде тільки до тих представників знака, хто не стане зволікати й сумніватися — як у правильності поставленої мети, так і у своїх силах, — а почне рішуче діяти.

Телець

Цього тижня важливо ухвалювати серйозні й відповідальні рішення, від яких залежатиме просування професійних і бізнес-проєктів, а отже, і розмір належних за них виплат.

Близнята

Під час переходу на нову роботу, обираючи між матеріальним складником і задоволенням від своєї діяльності, потрібно зупинитися на другому — у такому разі і гарна зарплата представникам знака буде забезпечена.

Рак

Зірки радять представникам знака згадати про проєкти, які вони з якихось причин занедбали або відклали на невизначений час: зараз саме ця робота принесе їм не тільки прибуток, а й популярність.

Лев

Можна братися за будь-яку справу, хоч би якою складною вона здавалася: представникам знака, які й у будь-який інший час не страждають від невпевненості в собі, у цей момент будь-яке море виявиться по коліно.

Діва

Необхідно відмовитися від притаманних представникам знака вагань і почати діяти: навіть якщо спочатку здаватиметься, що все йде не так, як треба, час усе розставить на свої — правильні — місця.

Терези

Настав час втілювати в життя свої давні — навіть дуже сміливі — ідеї, їхнє успішне втілення дасть змогу зміцнити не тільки професійний авторитет, а й матеріальне становище, що не менш важливо.

Скорпіон

Велика ймовірність великих фінансових надходжень, до яких потрібно поставитися максимально відповідально: найкраще — згадати про те, що гроші мають працювати, і вкласти їх у якусь вигідну справу.

Стрілець

Навряд чи вдасться досягти поставленої — як професійної, так і фінансової — мети, не доклавши до її здійснення жодних зусиль, тож найголовніше в цей час — не ледарювати, тоді й результат потішить.

Козоріг

Будь-які фінансові справи обіцяють бути на рідкість успішними — особливо великий шанс виграти в лотерею, ним не варто нехтувати навіть таким скептикам, як представники знака, — головне, щоб ризик був розумним.

Водолій

Не варто починати роботу над новими проєктами, вони не виправдають покладених на них — зокрема й фінансових — очікувань, натомість теперішні справи значно прискоряться й отримають усі шанси на успіх.

Риби

Під час виконання своїх професійних обов’язків дуже важливо — не розпорошувати сили на розв’язання кількох питань одразу, а зосередитися на одному, але справді важливому, тоді й фінансовий успіх гарантовано.

