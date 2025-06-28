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Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 30 червня–6 липня
Фінанси відіграють важливу, а часом і першорядну роль у житті кожного з нас.
Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 30 червня до 6 липня?
Овен
Необхідно звернути пильну увагу на ідеї, які цього тижня спадуть на думку: серед них можуть виявитися по-справжньому цінні, їх втілення в життя обіцяє успіх і прибуток.
Телець
Важливо остерігатися шахраїв, які можуть чатувати на представників знака в найнесподіваніших місцях: особливо обережно потрібно поставитися до фінансових пропозицій від близьких людей.
Близнята
Час сприятливий для будь-яких, особливо великих закупів: по-перше, представникам знака вдасться знайти потрібну їм модель за приємною ціною, а, по-друге, вона ще й прослужить максимально тривалий час.
Рак
У фінансовій — не найпростішій — ситуації, що склалася, не варто розраховувати лише на свої сили — їх може не вистачити, тому не тільки можна, а й потрібно звернутися по допомогу до друзів чи колег.
Лев
Цього тижня не варто розраховувати на манну небесну — як у фінансовому, так і в будь-якому іншому сенсі: даремно ніхто нічого представникам знака не дасть — все доведеться заробляти самостійно.
Діва
Перш ніж щось купити, потрібно добре подумати над тим, чи потрібна ця річ або можна без неї обійтися: буде прикро, якщо придбання залишиться припадати пилом у кутку шафи, а гроші виявляться пущеними на вітер.
Терези
Будь-які грошові операції, здійснені цього тижня, виявляться вдалими: найближчим часом вони увінчаються успіхом, точніше довгоочікуваними — солідними — фінансовими надходженнями.
Скорпіон
Не варто поспішати з втіленням у життя будь-яких — навіть найнезначніших — фінансових угод: несподіваний і непередбачений збиток від них може перевершити передбачуваний прибуток.
Стрілець
Тим, хто давно замислювався про зміну місця роботи, варто почати рухатися в цьому напрямку: шукати вакансії і розміщувати резюме на відповідних платформах, а заразом і розмовляти з потенційними роботодавцями.
Козоріг
Успішними будуть будь-які ділові переговори, але особливо рекомендуються проводити ті, метою яких є співпраця, яка передбачає потенційно вигідні фінансові угоди.
Водолій
Можлива серйозна — і вельми приваблива — професійна пропозиція, на яку не варто одразу ж відповідати згодою — для початку потрібно перевірити її на предмет «підводного каміння».
Риби
Гроші необхідно витрачати обережно — особливо це стосується закупів, які не були заплановані заздалегідь: так можна легко вийти за межі свого бюджету і виявитися без засобів для існування.