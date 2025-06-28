ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
30k
Час на прочитання
2 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 30 червня–6 липня

Фінанси відіграють важливу, а часом і першорядну роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 30 червня до 6 липня?

Овен

Необхідно звернути пильну увагу на ідеї, які цього тижня спадуть на думку: серед них можуть виявитися по-справжньому цінні, їх втілення в життя обіцяє успіх і прибуток.

Телець

Важливо остерігатися шахраїв, які можуть чатувати на представників знака в найнесподіваніших місцях: особливо обережно потрібно поставитися до фінансових пропозицій від близьких людей.

Близнята

Час сприятливий для будь-яких, особливо великих закупів: по-перше, представникам знака вдасться знайти потрібну їм модель за приємною ціною, а, по-друге, вона ще й прослужить максимально тривалий час.

Рак

У фінансовій — не найпростішій — ситуації, що склалася, не варто розраховувати лише на свої сили — їх може не вистачити, тому не тільки можна, а й потрібно звернутися по допомогу до друзів чи колег.

Лев

Цього тижня не варто розраховувати на манну небесну — як у фінансовому, так і в будь-якому іншому сенсі: даремно ніхто нічого представникам знака не дасть — все доведеться заробляти самостійно.

Діва

Перш ніж щось купити, потрібно добре подумати над тим, чи потрібна ця річ або можна без неї обійтися: буде прикро, якщо придбання залишиться припадати пилом у кутку шафи, а гроші виявляться пущеними на вітер.

Терези

Будь-які грошові операції, здійснені цього тижня, виявляться вдалими: найближчим часом вони увінчаються успіхом, точніше довгоочікуваними — солідними — фінансовими надходженнями.

Скорпіон

Не варто поспішати з втіленням у життя будь-яких — навіть найнезначніших — фінансових угод: несподіваний і непередбачений збиток від них може перевершити передбачуваний прибуток.

Стрілець

Тим, хто давно замислювався про зміну місця роботи, варто почати рухатися в цьому напрямку: шукати вакансії і розміщувати резюме на відповідних платформах, а заразом і розмовляти з потенційними роботодавцями.

Козоріг

Успішними будуть будь-які ділові переговори, але особливо рекомендуються проводити ті, метою яких є співпраця, яка передбачає потенційно вигідні фінансові угоди.

Водолій

Можлива серйозна — і вельми приваблива — професійна пропозиція, на яку не варто одразу ж відповідати згодою — для початку потрібно перевірити її на предмет «підводного каміння».

Риби

Гроші необхідно витрачати обережно — особливо це стосується закупів, які не були заплановані заздалегідь: так можна легко вийти за межі свого бюджету і виявитися без засобів для існування.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie