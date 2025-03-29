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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. Кого очікує фінансовий успіх цього тижня — від 31 березня до 6 квітня.

Овен

Успіху — зокрема й фінансового — зможуть досягти лише ті представники знака, які зможуть дисципліновано дотримуватись складеного заздалегідь плану, методично виконуючи пункт за пунктом.

Телець

Пропозиція професійного роду, яка ймовірна цього тижня, виявиться дуже вигідною, тому не варто довго над нею роздумувати, інакше престижне місце займуть колеги-конкуренти.

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Близнята

Завдання представників знака цього тижня добре зарекомендувати себе в очах керівництва, оскільки саме йому до снаги перевести їх на нову — вищу — посаду і збільшити суму зарплати.

Рак

Благодійністю бажано займатися завжди, але цього тижня особливо: є ймовірність надати допомогу тим, хто дійсно її потребує, і отримати бумеранг талану та добробуту.

Лев

Можна ставити будь-яку — навіть найсміливішу — мету фінансового характеру, оскільки вона виявиться приреченою на успіх, залишиться тільки діяти — до того ж чим активніше, тим краще.

Діва

Не найкращий час для фінансових операцій будь-якої складності — навіть оплату комунальних рахунків — якщо, звісно, така можливість є — краще відкласти до наступного понеділка.

Терези

Перш ніж зробити серйозне і недешеве придбання, представникам знака варто подумати про те, наскільки вони дійсно його потребують, і купувати винятково у разі ствердної відповіді.

Скорпіон

Час сприятливий для важливих договорів та укладання серйозних, розрахованих на перспективу угод: якщо правильно і, головне, грамотно прописати в них усі положення, то прибуток не забариться.

Стрілець

Можна проводити будь-які ділові переговори: партнери охоче йтимуть назустріч одне одному, тому консенсусу — а, як наслідок, і укладання фінансово перспективних угод, вдасться досягти відносно легко.

Козоріг

Не варто ухвалювати важливих фінансових рішень похапцем: через поспіх не вдасться об'єктивно оцінити всі докази «за» і «проти», тому рішення, найімовірніше, виявиться помилковим і призведе до втрат.

Водолій

Навіть найсміливіша матеріальна мета, поставлена в цей час, виявиться приреченою на успіх, тому зірки наполегливо рекомендують не бути скромними і вимагати допомоги у Всесвіті максимально.

Риби

Фінансова пропозиція, яку можуть отримати представники знака в цей час, позиціонуватиметься у них як вкрай вигідна, але насправді вона такою не виявиться, так що не варто поспішати з позитивною відповіддю.

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