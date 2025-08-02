Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 4–10 серпня

Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 4 до 10 серпня?

Овен

Час сприятливий для будь-яких фінансових операцій: можна укладати серйозні угоди і підписувати важливі договори, головне — уважно прочитати текст, під яким необхідно буде поставити автограф.

Телець

Фінансовий успіх безпосередньо залежатиме від уміння презентувати себе в очах оточення — насамперед, безпосереднього керівництва: необхідно вчитися показувати товар — тобто, свої таланти — обличчям.

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Близнята

Вітаються будь-які зміни, пов’язані з професійною діяльністю: нова посада принесе збільшення заробітної плати, а нове місце роботи — серйозні професійні перспективи.

Рак

Необхідно ставити перед собою тільки реальні цілі, яких легко можна буде досягти, про проєкти з домішкою фантастики, якими б привабливими вони не були, краще поки що забути.

Лев

Як відомо, усюди встигає той, хто нікуди не поспішає: бажано керуватися цією істиною, а інакше доведеться тільки шкодувати про упущені поспіхом можливості — зокрема й фінансові.

Діва

Не варто прагнути до підкорення серйозних професійних вершин, однаково «піднятися» на них не вдасться — краще зосередитися на виконанні рутинних завдань, які оплачуються нітрохи не гірше.

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Терези

Перш ніж погодитися на пропозицію, що виходить від неперевіреного партнера, необхідно ретельно прорахувати всі пов’язані з нею ризики: вона може здаватися далеко не такою вигідною, якою здаватиметься.

Скорпіон

Категорично не рекомендується брати на себе чужу роботу, навіть якщо про це будуть дуже просити: грошей за понаднормову роботу не заплатять, та й належне в таких випадках «спасибі», найімовірніше, не скажуть.

Стрілець

Професійний — і фінансовий — успіх безпосередньо пов’язаний із наявністю чіткого і докладного плану дій, складеного на тиждень наперед: хапаючись за найрізноманітніші справи, навряд чи вдасться зробити щось путнє.

Козоріг

Фінансові операції — навіть призначені заздалегідь — краще перенести на наступний тиждень, нинішній час для них несприятливий — занадто великий ризик прикрої невдачі і, як наслідок, матеріальних втрат.

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Водолій

Необхідно звернути увагу на кар’єрні та фінансові можливості, які можуть з’явитися в цей час: спочатку вони можуть здатися неважливими, тому їх легко не помітити й упустити, а це небажано.

Риби

Нові ідеї, які з’являться в цей час, необхідно ретельно фіксувати, а потім розглядати і продумувати план їх здійснення: вони принесуть серйозні професійні та фінансові результати.