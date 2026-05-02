Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 4–10 травня

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

То на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 4 до 10 травня?

Овен

Навіть якщо нинішнє фінансове становище цілком влаштовує представників знака, зірки радять їм спробувати себе в новій справі, яка, можливо, принесе їм набагато більше задоволення і грошей.

Телець

Не варто переносити свій колишній — можливо, негативний — досвід на новий проєкт: звісно, помилки минулого необхідно враховувати, але, найімовірніше, цього разу обставини складуться більш ніж вдало.

Близнята

До поповнення банківського рахунку, яке можливе в цей час, представникам знака необхідно поставитися з ощадливістю: не варто витрачати все й одразу, більшу частину коштів потрібно відкласти на важливу справу.

Рак

Не варто робити різких рухів, намагаючись змінити нинішнє місце роботи на інше, яке здасться вигіднішим, — найімовірніше, все станеться навпаки, тож краще не ризикувати тим, що вже маєш.

Лев

Небажано братися за роботу над новим проєктом, ретельно не оцінивши своїх сил і можливостей, інакше є велика ймовірність того, що представники знака більше втратять, ніж придбають.

Діва

Може з’явитися бажання залишити свій — у деяких випадках, доволі високий — і з відповідною зарплатою, але такий, що припинив вас влаштовувати, пост: це професійне вигорання, і нетривалого відпочинку буде достатньо.

Терези

Витрачати гроші собі на втіху — звісно, заняття приємне, але в цей час представникам знака потрібно ввімкнути режим розумної економії, тоді вдасться витратити рівно стільки, скільки вони можуть собі дозволити.

Скорпіон

Зірки нагадують представникам знака істину про те, що всіх грошей не заробиш, тож потрібно не лише працювати, а й відпочивати, тоді сил вистачить на більш тривалу — стаєрську — професійну дистанцію.

Стрілець

Настав час стати до втілення в життя давньої ідеї, на роботу над якою не наважувалися навіть представники такого рішучого знака, інакше доведеться ще довго у фінансовому плані задовольнятися малим.

Козоріг

Необхідно відмовитися від будь-яких фінансових угод, навіть якщо на перший погляд вони здадуться незначними: надто великий ризик недооцінити їх, що, своєю чергою, призведе до матеріальних втрат.

Водолій

Рідкісний час, коли зірки радять представникам цього креативного знака зайнятися роботою над проєктом, який жодним чином не пов’язаний із творчістю: зараз максимально успішною виявиться рутинна діяльність.

Риби

Із грошима необхідно поводитися максимально обережно: спокуса витратити більше, ніж представники знака можуть собі дозволити, може поставити їх у скрутні фінансові умови.

