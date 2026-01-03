ТСН у соціальних мережах

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 5–11 січня

Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

То на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 5 до 11 січня?

Овен

Будь-які фінансові операції та угоди в цей час обіцяють солідний прибуток, особливо якщо вони будуть пов’язані з початком роботи над новим проєктом, надто якщо представники знака давно його планували.

Телець

Тиждень, що настав, ідеально підходить для планування професійних і бізнес-проєктів: вдасться врахувати не тільки ділові, а й фінансові чинники, що наразі надзвичайно важливо.

Близнята

Настала пора для реалізації будь-яких — навіть найскладніших і найсміливіших — професійних проєктів, які в результаті не тільки зміцнять діловий авторитет, а й значно поліпшать матеріальне становище.

Рак

Будь-яка нова справа — особливо, якщо вона пов’язана з творчістю — будучи розпочатою в цей час, виявиться особливо успішною, зокрема й у фінансовому плані, тож не варто зволікати з активними діями.

Лев

Найкращою діловою тактикою цього тижня стане… відмова від активних професійних дій: так представники знака зможуть нічого не зіпсувати й отримати фінансову винагороду, на яку розраховували.

Діва

Зірки радять представникам знака не витрачати час на роздуми і підготовку до важливої роботи — потрібно почати діяти, тоді все складеться максимально успішно — зокрема, вдасться і цілком пристойно заробити.

Терези

Бажанню скупити все, що трапляється на очі, яке в цей час буде дуже сильним, необхідно протиставити принцип розумної економії, що допоможе розумно розпорядитися сумою, яка залишилася до зарплати.

Скорпіон

Ідеї, що спадають у цей час на думку, якими б нерозумними — і навіть фантастичними — вони не здавалися, необхідно запам’ятовувати, а ще краще — записувати: реалізація однієї з них може виявитися досить прибутковою.

Стрілець

Щоб отримувати прибуток на постійній основі, потрібно ділитися якоюсь — наприклад, десятою — частиною своїх доходів: так діє закон Всесвіту, а почати його дотримуватися ніколи не пізно, а братися за нього можна просто зараз.

Козоріг

Бажано знайти час для занять своїм хобі — можливо, саме воно найближчим часом принесе солідний прибуток, а потім і стане для представників знака основною — і навіть бюджетоутворювальною — справою.

Водолій

Нинішній тиждень — чудовий час для переговорів зі справжніми — і потенційними — діловими партнерами: досягнуте взаєморозуміння дасть змогу налагодити спільну — і вельми прибуткову — справу.

Риби

Попрацювати — і, відповідно, заробити — у цей час дасть змогу… гарний настрій: за його допомогою вдасться досягти успіху навіть там, де зазвичай представники знака зазнають невдачі — не варто втрачати щасливий шанс.

