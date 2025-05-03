Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 5-11 травня

Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день неприпадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 5 до 11 травня.

Овен

Ідеї, які спадають на думку в цей час, виявляться досить перспективними у фінансовому плані, тому, хоч би якими фантастичними вони здавалися, потрібно негайно подати їх на розсуд керівництва.

Телець

Зірки рекомендують ввімкнути режим розумної економії, для чого необхідно буде якнайменше ходити по магазинах — занадто великий ризик не встояти перед спокусою купити щось непотрібне.

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Близнята

Проєкт, який необхідно втілити в життя цього тижня, не можна буде реалізувати наодинці, тому вкрай важливо зібрати навколо себе команду однодумців — як колег, так і просто небайдужих людей.

Рак

Нинішній час якнайкраще підходить хоч і для одного, але великого закупу, про який представники знака мріють досить давно — йдеться про рухоме і — особливо! — нерухоме майно.

Лев

Ставати до реалізації нового проєкту можна лише в тому разі, якщо вдалося закрити всі старі «рахунки», інакше недоробки постійно гальмуватимуть роботу.

Діва

Час виявиться сприятливим для фінансових операцій будь-якої складності: дивіденди, отримані в результаті, по-перше, виявляться більш ніж солідними, а по-друге, не забаряться.

Терези

Матеріальні блага в цей час не сипатимуться з неба на голову — щоб їх отримати, доведеться відкинути лінощі і докласти маси зусиль: на гарний «вилов» зможуть розраховувати лише ті, хто не боїться роботи,

Скорпіон

Зірки рекомендують представникам знака утриматися від будь-яких — навіть найнезначніших — фінансових операцій: надто велика ймовірність стати жертвою численних шахраїв.

Стрілець

Пристойно заробити цього тижня зможуть лише ті, хто працюватиме не в колективі, а на самоті: командна праця, хоч і зніме з них частину безпосередніх обов’язків, постійно відволікатиме від роботи.

Козоріг

Цього тижня монетизувати вдасться все, до чого доведеться докласти руки: прибуток принесе не лише основна робота, а й хобі, яке оцінять люди з добрим смаком та солідними фінансовими можливостями.

Водолій

Час сприятливий для операцій із нерухомістю — з однаковим успіхом можна як продавати, так і купувати її: у першому разі вдасться реалізувати її за вигідну ціну, у другому — отримати квартиру чи будинок мрії.

Риби

Тим, хто давно збирався розпочати реалізацію складного, але перспективного і, що дуже важливо, фінансово вигідного проєкту, зірки наполегливо рекомендують зайнятися цим саме цього тижня.

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