Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 6–12 жовтня

Гроші / © Associated Press

Реклама

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 6 до 12 жовтня?

Овен

Братися можна тільки за ті справи, які обіцяють грандіозний прорив — як у професійній, так і у фінансовій сфері, а розв’язання дрібних і незначних завдань тільки відіб’є час і сили.

Телець

Перш ніж розпочати реалізацію робочого проєкту, що має велике значення, необхідно скласти детальний план, тільки в такому разі вдасться не тільки досягти всіх цілей, а й отримати заслужену премію.

Реклама

Близнята

Відчуття нестачі матеріальних ресурсів не стане для представників знака катастрофою: щоб його виправити, достатньо буде звернутися по допомогу до друзів — вони допоможуть знайти вигідний підробіток.

Рак

У розв’язанні професійних питань головне — не поспішати, інакше можна буде наробити прикрих помилок, на виправлення яких піде багато часу, через що з оплатою виникнуть проблеми.

Лев

Професійний — і, як наслідок — фінансовий успіх чекає на всіх представників знака, але особливо пощастить тим, чия робота так чи так пов’язана з творчістю — їхня ідея може виявитися добре оплачуваною.

Діва

Настав час вирушити до магазину і придбати щось дороге, але важливе і потрібне: закуп, зроблений цього тижня, виявиться на рідкість якісним — він служитиме вірою і правдою довгий час.

Реклама

Терези

Несподіваний — а тому особливо приємний — прибуток, який можливий у цей час, необхідно використати з розумом: буде шкода, якщо кошти, будучи витраченими на дрібниці, розійдуться, не залишивши сліду.

Скорпіон

Можна займатися фінансовими операціями будь-якого ступеня складності за винятком купівлі та продажу нерухомості — зараз не найкращий час для того, щоб купувати і — особливо! — продавати житло.

Стрілець

У потоці порожньої інформації траплятимуться справді цінні відомості, які ніяк не можна пропустити: вони дадуть змогу просунутися кар’єрними сходами з відповідним підвищенням зарплати.

Козоріг

Плануючи кожен свій день, необхідно заносити до списку тільки ті справи, які мають справді важливе — насамперед, фінансове — значення, від решти — з метою економії енергії — краще відмовитися.

Реклама

Водолій

Не варто відволікатися, займаючись важливими професійними справами: припущена в результаті помилка може дорого обійтися представникам знака, що не найкращим чином позначиться на матеріальному становищі.

Риби

На пропозицію нової посади — і навіть нового місця роботи — можна відповідати згодою: унаслідок такого переходу представники знака виграють у багатьох — зокрема, і у фінансовому — сенсах.