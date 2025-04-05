Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 7-13 квітня

Гроші / © Credits

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає. На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — 7-13 квітня.

Овен

Тиждень буде особливо сприятливий для тих представників знака, професія яких так чи так пов’язана з творчістю, їм вдасться здивувати своїм неординарним поглядом на все керівництво, а заразом непогано заробити.

Телець

Не варто займатися тим, що не приносить ні фінансів, ні задоволення, це залишить неприємне відчуття втраченого часу: уникнути його можна, вибравши корисну і водночас вигідну справу.

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Близнята

Виходячи з дому, не варто брати з собою велику суму грошей або одягати на себе дорогі ювелірні прикраси — навіщо ризикувати майном, яке легко може стати здобиччю шахраїв.

Рак

Час однаково сприятливий для фінансових операцій будь-якої складності — від укладання угод до поповнення телефонного рахунку, але особливо важливо підписувати договори, розраховані на перспективу.

Лев

Професійний — і фінансовий — успіх чекає переважно на тих, хто зможе скрупульозно та послідовно працювати за заздалегідь складеним чітким планом, не відволікаючись на постійні перекури та порожні розмови.

Діва

Планувати роботу над новим проєктом рекомендується тільки після того, як будуть зроблені висновки з припущених раніше помилок, інакше доведеться постійно наступати на ті самі граблі.

Терези

Незадоволеним нинішнім місцем роботи можна розпочинати пошук нового: вивчати вакансії, розсилати резюме, їздити на співбесіди — можливо, хтось шукає саме такого співробітника, як представники знака.

Скорпіон

Час, коли мозок може стати генератором воістину геніальних ідей як професійної, так і фінансової властивості: будучи втіленими у життя, вони можуть принести як славу, так і прибуток.

Стрілець

Нинішній тиждень може стати стартовим майданчиком для вдалого початку нової — можливо, власної — справи чи бізнесу: починання цього часу за будь-яких умов приречені на успіх, зокрема й фінансовий.

Козоріг

Вільний від основної роботи час зірки радять присвятити своєму хобі — хоч би яким неймовірним це здається на перший погляд, саме воно найближчим часом може стати бюджетотворчим заняттям.

Водолій

Свою професійну перевагу бажано доводити не на словах, а справою, тільки так представники знака зможуть не лише утвердити свій авторитет у колективі, а й розраховувати на збільшення заробітної плати.

Риби

Серйозні рішення — особливо фінансової якості — краще відкласти хоча б на тиждень, інакше все складеться відповідно до принципу «хто спішить, той людей смішить»: можна зазнати матеріальних втрат.

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