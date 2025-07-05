Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 7–13 липня

Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тутдень на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 13 до 17 липня?

Овен

Винагорода за добру справу, здійснену нещодавно, виявиться як моральною, так і матеріальною, не варто відмовлятися від неї — представникам знака віддячать за неї.

Телець

Час сприятливий тільки для тих фінансових операцій, які завчасно і ретельно готувалися — від спонтанних дій краще відмовитися — ризик втратити велику суму грошей.

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Близнята

Ризик, пов’язаний з фінансовими питаннями, може виявитися справою не лише благородною, а й небезпечною — замість очікуваного прибутку можна, на превеликий жаль, отримати несподіваний збиток.

Рак

У ці дні занадто велика ймовірність стати жертвою злодіїв та шахраїв, які можуть виманити пристойну суму грошей — щоб подібного не сталося, варто дотримуватися максимальної обережності.

Лев

Можливе порушення серйозних ділових домовленостей, які призведуть до зриву важливого контракту, зірки радять представникам знака не засмучуватися — їх дуже швидко компенсує фінансовий успіх.

Діва

Не найкращий час для ділових переговорів, особливо якщо їхнім результатом має стати фінансова угода: навряд чи партнери — лише з відомих причин — захочуть йти назустріч представникам знака.

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Терези

Необхідно стримувати себе у взаєминах із керівництвом, від якого залежить фінансове становище представників знака: допустивши різке висловлювання на його адресу, легко можна опинитися без заслуженої премії.

Скорпіон

Тим, хто давно хоче знайти нову роботу, бо стара припинила влаштовувати фінансово, можна активно читати оголошення про вакансії і розсилати резюме потенційним роботодавцям.

Стрілець

Необхідно відмовитися від оформлення будь-яких фінансових документів, якщо уникнути цього не вдасться, важливо уважно прочитати текст угоди — особливо ту його частину, яка надрукована дрібним шрифтом.

Козоріг

Успіх — насамперед, фінансовий — чекатиме на тих, хто заздалегідь складе докладний план дій і почне чітко і докладно його дотримуватися, виконуючи пункт за пунктом, — результати не забаряться.

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Водолій

Час сприятливий для вирішення різноманітних фінансових питань: будь-які грошові операції, здійснені в цей період, найближчим часом принесуть солідні фінансові надходження.

Риби

Перш ніж відповісти згодою на серйозну професійну пропозицію, яка обіцяє навіть значне підвищення зарплати, необхідно, незважаючи на привабливі умови, добре подумати.