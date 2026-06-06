Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 8–14 червня

Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

То на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 8 до 14 червня?

Овен

Успішними виявляться будь-які фінансові операції, тому тим представникам знака, які давно збиралися щось змінити на краще в цій сфері, варто поквапитися, використавши рідкісний шанс.

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Телець

Цього тижня ухвалювати важливі фінансові рішення не варто: правильно зважити всі доводи «за» і «проти» однаково не вдасться, а наслідком стане серйозна помилка, яка призведе до прикрих втрат.

Близнята

Складаючи робочий план на нинішній тиждень, необхідно зосередитися на розв’язанні одного — найважливішого — завдання, відсунувши менш значущі убік, — саме в цьому полягатиме секрет їхнього фінансового успіху.

Рак

Отриману в цей час суму, про який би її масштаб не йшлося, бажано витратити на те, що справді важливе і необхідне представникам знака — від випадкових закупів потрібно відмовитися.

Лев

Ризикувати своїми фінансами в цей час не забороняється, але водночас бажано прорахувати всі можливі наслідки своїх вчинків, інакше замість очікуваного прибутку можна раптово отримати збиток.

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Діва

Фінансовий добробут у цей час значною мірою залежатиме від прихильності безпосереднього керівництва, тому варто потурбуватися про те, щоб продемонструвати йому свої можливості.

Терези

Ухваливши рішення про втілення в життя нової професійної ідеї, яка є перспективною, не варто розмінюватися на дрібниці — потрібно замахнутися на справді масштабну — зокрема й фінансову — мету.

Скорпіон

Представникам знака зірки наполегливо рекомендують увійти в режим розумного споживання, який передбачає зменшення витрат і збільшення накопичень, зроблених, так би мовити, на світлий день.

Стрілець

Обставини для купівлі або продажу нерухомості, які так важливі для представників знака, складуться настільки сприятливо, що просто гріх буде не скористатися ними для поліпшення житлових умов.

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Козоріг

Щоб не стати жертвою шахраїв, які захочуть привласнити гроші, що належать представникам знака, а така ймовірність досить висока, необхідно уважно — і обережно — поставитися до своїх витрат.

Водолій

Не варто відмахуватися від людей, яким у цей час може знадобитися допомога: надавши її, можна розраховувати на те, що вищі сили надішлють їм у відповідь бумеранг добра — зокрема й матеріального характеру.

Риби

Важливі рішення — особливо, якщо вони стосуються фінансових питань — небажано ухвалювати під впливом емоцій, водночас неважливо, який характер вони мають: позитивні можуть завдати такої ж шкоди, як і негативні.

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