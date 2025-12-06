Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 8–14 грудня

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає.

Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 8 до 14 грудня?

Овен

Вдалим виявиться будь-яке починання, мета якого — фінансовий успіх, тому не варто зволікати — потрібно якнайшвидше розпочинати реалізацію тих проєктів, які було відкладено на потім.

Телець

Час сприятливий для переговорів із керівництвом — особливо якщо їхньою метою є підвищення заробітної плати: цього тижня воно без зайвих питань задовольнить прохання матеріального характеру.

Близнята

Можна — і потрібно — продовжувати роботу над втіленням у життя своєї мрії, яка тривалий час здавалася недосяжною, зараз обставини для того, щоб казку зробити бувальщиною, складуться якнайкраще.

Рак

Час сприятливий для фінансових операцій будь-якого ступеня складності: рекомендується платити за рахунками — зокрема й комунальними, відкривати банківські картки і депозити: які швидко почнуть приносити дивіденди.

Лев

Цього тижня вдалими будуть фінансові операції, в яких необхідно дотриматися балансу: представникам знака легко вдасться звести дебет із кредитом, навести повний лад у справах і документах.

Діва

До поставленої мети необхідно йти впевнено, не звертаючи уваги на перешкоди, інакше удача, зокрема й фінансова, попливе до тих, хто не гальмує і не сумнівається у своїх силах.

Терези

Фінансові дії, які заплановані на цей час, погано поєднуються з ризиком, тому від відповідного стилю поведінки краще відмовитися, а будь-які вчинки необхідно прораховувати на кілька кроків наперед.

Скорпіон

Благодійністю необхідно займатися завжди, але цього тижня — особливо, оскільки зроблені в цей час добрі справи дуже швидко повернуться бумерангом до тих, від кого будуть виходити.

Стрілець

Від фінансових операцій, хоч би якої складності вони були, у цей час краще відмовитися: занадто велика ймовірність припуститися невеликої, але дуже прикрої помилки, яка замість прибутку принесе збиток.

Козоріг

Не варто погоджуватися на виконання нескладної роботи, за яку при цьому обіцяють дуже добре заплатити: найімовірніше, у «вигідній» пропозиції є підступ, який непомітний на перший погляд.

Водолій

Тим, хто хоче заробити перед святами, необхідно діяти відповідно до відомого принципу «більше справи, менше слів»: спілкування з численними друзями необхідно перенести на інший час.

Риби

Небажано одразу ж витрачати отримані в цей час — цілком пристойні — гроші одразу ж, купуючи сувеніри, щоб згодом роздарувати їх рідним, друзям і приятелям — краще зробити велике придбання.