Астрологія
550
2 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 8–14 вересня

Фінанси відіграють важливу — а часом і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Міла Корольова
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого ж чекає фінансовий успіх цього тижня — від 8 до 14 вересня?

Овен

Будь-які фінансові угоди, як і пов’язані з ними ділові переговори, відбуватимуться легко, швидко і, що особливо важливо, вигідно, тому заплануйте найважливіші з них саме на нинішній тиждень.

Телець

Можна братися за реалізацію нового проєкту, на який покладаються великі — професійні, кар’єрні і, особливо, фінансові — надії, розпочатий цього тижня, він виправдає себе.

Близнята

Професійний — і, як наслідок, фінансовий — успіх чекає насамперед на тих представників знака, які діятимуть не хаотично, а розмірено й послідовно, за складеним заздалегідь планом.

Рак

Не можна здійснити свою мрію — зокрема й фінансової властивості — не спробувавши це зробити: замість того, щоб страждати через те, що щось не вдається, достатньо зробити перший — найважливіший — крок до своєї мети.

Лев

Зірки радять представникам знака оформлювати фінансові документи, розраховані на перспективу: отримати від них прибуток одразу не вийде з об’єктивних причин, але згодом він перевершить усі очікування.

Діва

Дослухатися до своєї інтуїції потрібно в усіх сферах життя, але у фінансовій — особливо: перш ніж ухвалити будь-яке рішення в цій галузі, бажано порадитися з внутрішнім голосом — він не підведе.

Терези

Найкращим способом досягти професійних, кар’єрних — і фінансових — вершин стане… повноцінний відпочинок: правило, згідно з яким добре працює той, хто добре відпочиває, поки що ніхто не скасовував.

Скорпіон

Можна братися за роботу над новою справою, особливо якщо вона має стосунок до творчості: якщо ніщо не стримуватиме політ фантазії представників знака, вони доможуться серйозних фінансових результатів.

Стрілець

Поспіх у вирішенні фінансових питань неприпустимий у будь-який час, але цього тижня — особливо: перш ніж поставити свій підпис під будь-яким документом, потрібно зробити паузу і тільки потім ставити візу.

Козоріг

Представникам знака можна здійснювати будь-які фінансові операції, але купівля і продаж — від одягу і парфумерії до нерухомості — виявляться особливо успішними, тож не варто втрачати важливий шанс.

Водолій

Перш ніж розпочати роботу над важливим проєктом, необхідно зайнятися самопрезентацією, продемонструвавши безпосередньому керівництву не тільки свої таланти і здібності, а й серйозність намірів.

Риби

Професійного — і, особливо, фінансового — успіху в цей час можна буде домогтися, тільки працюючи в команді, поодинці не вдасться встигнути скрізь, одне із завдань обов’язково виявиться неохопленим.

