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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
268
Час на прочитання
2 хв

Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 9–15 червня

Фінанси відіграють важливу — а для когось і першорядну — роль у житті кожного з нас.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гроші

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли мало, і тут день на день не припадає.

На кого чекає фінансовий успіх цього тижня — 9–15 червня.

Овен

Можна здійснювати будь-які фінансові операції: відкривати депозити та рахунки, виплачувати кредити та оплачувати послуги будь-якого роду — усі вони, особливо якщо діяти без поспіху, буквально приречені на успіх.

Телець

У професійних — і пов'язаних із ними фінансових — питаннях пощастить, передусім, тим, хто вірить у себе і свою удачу, інакше остання може образитися і позбавити людину свого заступництва.

Близнята

Тиждень сприятливий для будь-яких фінансових операцій, але найуспішніше підуть купівлі та продажі. До того ж купувати можна все, що потрібно як для гардеробу, так і для господарства — придбання будуть вдалими.

Рак

Велика ймовірність отримання пропозиції нової посади і навіть нового місця роботи, до того ж перше і друге супроводжуватиметься підвищенням заробітної плати — приймати її бажано без вагань і роздумів.

Лев

Час, коли зірки заохочують ризиковані заходи: можна, наприклад, купити лотерейний білет — витрата водночас буде мінімальною, а от натомість отримати пристойну суму грошей буде дуже приємно.

Діва

Час сприятливий для будь-яких фінансових операцій — передусім для підписання важливих договорів та укладання серйозних угод, але найбільш вдалими виявляться переговори з колегами та бізнес-партнерами.

Терези

Необхідно відкинути хибну скромність і найкраще презентувати себе в очах керівництва: результатом може стати заслужене просування кар'єрними сходами та підвищення зарплати.

Скорпіон

Час, коли на думку представникам знака можуть спасти перспективні робочі ідеї, які згодом принесуть їм не лише популярність у професійних колах, а й непогану грошову винагороду.

Стрілець

Цього тижня необхідно згадати про те, що всіх справ не переробиш, а всіх грошей — не заробиш, і замислитись нарешті про відпочинок, тим більше, що для нього представники знака отримають необхідну суму грошей.

Козоріг

Професійний — і фінансовий — успіх безпосередньо залежатиме від можливості зібратися і сконцентруватися на завданні, правильне розв’язання якого матиме для представників знака величезне значення.

Водолій

Час сприятливий для занять благодійністю: поділившись матеріальними благами з людьми, які потребують допомоги, представники знака забезпечать собі постійний та стабільний дохід.

Риби

Будь-яке, навіть незначне ошуканство, роботодавця, яке представники знака дозволять собі в цей час, не найкраще позначиться не тільки на їхній репутації, а й на матеріальному становищі.

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