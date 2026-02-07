Фінансовий гороскоп на тиждень: на кого зі знаків зодіаку чекає прибуток 9–15 лютого

Гроші / © Associated Press

Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день на день не припадає. Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток.

Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — від 9 до 15 лютого?

Овен

Професійний і фінансовий успіх чекає тільки на тих представників знака, хто не побоїться використовувати в роботі нові технології, спираючись на старі, звичніші методи, на особливий успіх розраховувати не доведеться.

Телець

Нинішній тиждень не підходить для розв’язання серйозних професійних і фінансових питань — бажаного результату така робота не принесе, тому є сенс довести до ладу відкладені на певний час проєкти.

Близнята

У представників знака з’явиться можливість за короткі терміни подужати великий обсяг роботи, що дасть їм змогу відзначитися перед керівництвом і, як наслідок, отримати заслужену надбавку до зарплати або премію.

Рак

Час бажано присвятити отриманню нових знань, які дуже скоро знадобляться представникам знака в роботі й дадуть змогу, обійшовши колег-конкурентів, отримати нову — добре оплачувану — посаду.

Лев

Секрет професійного — і фінансового — успіху представників знака в тому, щоб, розв’язуючи важливе робоче питання, на якийсь час забути про гордоту і попросити про допомогу колег, з якими вони працюють над одним проєктом.

Діва

Не варто витрачати свій час та енергію на глобальні завдання, які неможливо вирішити — краще звернутися до скромніших, але не менш грошовитих справ, які давно — і поки що безрезультатно — очікують свого часу.

Терези

Нові знайомства забезпечать представникам знака міцні професійні зв’язки, на які незабаром можна буде спертися в будь-якому — зокрема й фінансовому — питанні.

Скорпіон

Без докладного плану цього тижня представникам знака і кроку не можна буде ступити, інакше вони потраплять у цейтнот і не встигнуть зробити майже нічого, що негативно позначиться на їхньому фінансовому становищі.

Стрілець

Отримані в цей час гроші дадуть представникам знака можливість вирішити давню проблему, яка, якщо можна так висловитися, отруювала їм існування, тепер же вони нарешті зможуть перевести дух.

Козоріг

Не варто скупитися на добрі справи, надаючи допомогу, зокрема й матеріальну, тим, хто її потребує: важливо пам’ятати, що не збідніє рука того, хто дає, а, отже, благодійники не матимуть потреби в грошах.

Водолій

Нова робота, яку можуть запропонувати представникам знака в цей час, дасть їм змогу розвернутися на всю широчінь свого таланту, тому їм не варто від неї відмовлятися, згодом про це доведеться пожалкувати.

Риби

Професійна — і фінансова — мета, яку поставили перед собою представники знака, близька як ніколи, тому роботу з її досягнення не можна припиняти — залишилося зробити останній ривок.

