Фінансовий гороскоп на тиждень 2–8 листопада: на кого зі знаків чекає прибуток

Гроші / © Associated Press

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Добре, коли їх багато, і дуже погано, коли їх мало, і тут день від дня все по-різному.

Не дивно, що хочеться знати, коли ж — нарешті! — можна розраховувати на матеріальний прибуток. Тож на кого чекає фінансовий успіх цього тижня — 2–8 листопада?

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Овен

Головною умовою для отримання прибутку в цей період стане не лише працьовитість і вміння досягати поставленої мети, а й бездоганна ділова репутація, над якою представники цього знака працювали останнім часом.

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Телець

Не найкращий час для професійних і ділових ризиків: цього тижня обставини можуть скластися не на користь представників цього знака, тому слід поводитися спокійно — не провокуючи Всесвіт на дії.

Близнята

Не варто довіряти людям, яких представники цього знака знають недостатньо добре: оскільки їхня надійність — особливо у фінансових питаннях — викликає сумніви, пропозиція може виявитися небажаною.

Рак

Допомога, надана комусь певний час тому, повернеться до представників знака як бумеранг добра у фінансовому еквіваленті, на який вони, найімовірніше, й не розраховували, але це її не скасовує.

Лев

Хаос у домі часто негативно позначається на матеріальному добробуті, тому будь-який вільний час, який з’явиться протягом тижня, слід присвятити наведенню ладу та позбавленню від непотрібних речей.

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Діва

Отримані в цей час — втім, як і завжди — гроші не варто витрачати на дрібниці, бажано придбати одну, але дійсно важливу й потрібну річ, купівля якої з різних причин довго відкладалася на потім.

Терези

Рішення економити, яке можуть ухвалити в цей час представники цього знака, є похвальним, але не варто переборщувати, відмовляючи собі в найнеобхіднішому: до всього, зокрема до ставлення до грошей, слід підходити розсудливо.

Скорпіон

Для тих, хто вже давно збирався змінити місце проживання, зірки підготували сюрприз: цей час ідеально підходить для продажу власного житла та купівлі нового, яке задовольнить представників цього знака у всіх сенсах.

Стрілець

Досягти успіху в професійному — і, як наслідок, фінансовому — плані зможуть ті, хто підійде до розв’язання будь-яких завдань з нестандартної точки зору, оскільки традиційні методи не принесуть очікуваного результату.

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Козоріг

Важливо пам’ятати, що гроші не можна залишати без потреби — вони мають працювати: слід подумати, у що вкласти отриману на цей час суму, щоб вони приносили пасивний дохід.

Водолій

Якщо ви вирішили зробити подарунок близькій людині — рідній чи коханій — не варто скупитися: у цьому випадку економія зіграє проти представників цього знака, а ось щедрість забезпечить прихильність оточення і прибуток.

Риби

Матеріальна допомога тим, хто її потребує, — справа благородна, але й про себе в цьому випадку не варто забувати: якщо представники цього знака не зроблять цього самі, на інших вони можуть не розраховувати.

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